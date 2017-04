Tabak: "El partido ante el Bilbao hay que empezar a ganarlo desde la defensa"

El entrenador del Betis Energía Plus, el croata Zan Tabak, ha afirmado este jueves que el del sábado ante el Retabet Bilbao "es un partido muy importante" que "habrá que empezar a ganar desde la defensa", y que espera que sea "como con el Baskonia" el pasado domingo. Tabak, no obstante, ha advertido de que el buen partido jugado por el Betis en Vitoria "no es matemático para ganar el sábado", ya que es consciente de la mala temporada verdiblanca en San Pablo, pues "no es normal haber ganado apenas cuatro partidos en casa". El técnico balcánico ha admitido que en algunos encuentros ha faltado "la actitud necesaria", así que espera percibir un cambio en sus hombres para "que la gente se enganche" con un Betis Energía Plus que muestre "intensidad todo el partido, no sólo en defensa". Para Tabak, "pesa ser el peor equipo" de la ACB en porcentaje de acierto en triples y cree que "los fallos en los tiros también tienen que ver con lo mental" porque, a veces, sus hombres buscan "canastas rápidas, sin mirar el rival", algo que puede ser perjudicial el sábado porque el Bilbao "hace buen balance defensivo". "Trabajamos a diario para superar el bloqueo mental con técnicas que ya han dado resultados. Ante el Joventut tuvimos errores por culpa de la ansiedad por hacerlo bien y, desde luego, ganar en casa nos ayudaría mucho", ha concluido Tabak.