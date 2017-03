Tabak valora la mejora de los ánimos

No le agrada al entrenador del Betis Energía Plus, Zan Tabak, que se hable de finales como sinónimo de partidos decisivos. Sin embargo, a falta de nueve jornadas para el final de la competición, con un rival a la espera como el Joventut -con siete victorias está igualado al Obradoiro, segunda plaza de descenso- y tan cerca del límite del descenso -el equipo cajista cuenta con el escaso margen de un triunfo más-, el partido del domingo en San Pablo será algo más que un simple encuentro.

Pero no. Tabak le concede la misma importancia al partido ante el equipo de Badalona que al de Fuenlabrada: "Es igual de importante que el de la pasada semana. E igual de importante que el siguiente. Son todos importantes. Si ganamos estará muy bien, pero si perdemos no será el fin del mundo, pues aún queda tiempo para luchar por el objetivo. No me parece una buena mentalidad marcar un partido como el fin del mundo, porque ¿qué hay después del fin del mundo?".

Sí afirmó el entrenador cajista, en la habitual rueda de prensa previa a los partidos, que ganarle al Fuenlabrada significó mucho. Sobre todo en lo que ha supuesto para la plantilla en el aspecto anímico. "Fue importante por la cuestión mental. Cuando aparecen varias derrotas seguidas no es ya cuestión de técnica o táctica sino mental. Fue un triunfo importante en una cancha difícil y en una situación muy complicada. Y lo fue también por la manera en que se ganó, sufriendo, aportando cada uno cuanto podía, siendo un equipo desde el primer momento. Me gustó el nivel defensivo que mostramos".

Respecto al rival del domingo, Tabak intentó trató de analizarlo: "El Joventut es un equipo que juega mucho al triple. Si tienen un día bueno puede pasar de todo. No espero un partido particularmente ofensivo ni defensivo, ni de marcador alto o bajo; espero un partido en el que mi equipo sea competitivo y en el que esté metido desde el primer minuto".

También se refirió el técnico croata a DeAndre Kane, uno de los dos últimos fichajes del club verdiblanco, a quien le atribuye la virtud del revulsivo: "Está intentando ser parte del grupo y cumplir con lo que se le pide. Kane está haciendo mejores a sus compañeros, tanto en ataque como en defensa. Ha supuesto un chute de carácter para el equipo. El equipo ha demostrado antes que tenía carácter, pero hacía falta algo distinto. Es un efecto que tiene impacto en todo el equipo, como sucedió anteriormente con la llegada de Mahalbasic".

Tabak solicitó el respaldo de la afición en el compromiso del domingo, mencionando la ausencia de jornada liguera. "Si entiendo bien, el domingo no hay fútbol en Sevilla y las entradas más baratas se pueden comprar por cinco euros. Son dos cosas a las que hay que sumar la importancia del partido. Espero que tengamos muchos béticos apoyándonos en un día importante", afirmó.