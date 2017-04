El UCAM da algo de vida al Betis

La derrota del Obradoiro ante el UCAM Murcia en Santiago fue la mejor noticia de la jornada para el Betis Energía Plus, que desaprovechó la oportunidad que brindaba el calendario por el descanso del Básket Zaragoza para salir de los puestos de descenso.

Ahí seguirá al final de la trigésima jornada. Quedan cuatro partidos por delante para los implicados menos el Joventut, pero su triunfo de ayer ante el Bilbao supone ya media salvación. Al menos el Obradoiro, rival en dos semanas en tierras gallegas, cayó ante el UCAM Murcia y sigue, como el cuadro maño, a un triunfo de distancia con un duelo entre ambos de por medio. La Penya, con el average a su favor, ya está a dos victorias, por lo que los de Diego Ocampo tienen la permanencia en sus manos.

Un triunfo ante el Valencia el pasado sábado hubiese sacado a los verdiblancos del pozo, pero por segunda jornada seguirán ahí para recibir con el agua al cuello al Barcelona el sábado que viene en San Pablo.

Todo el mundo hace cuentas ya. Quedan cuatro encuentros y si el Betis Energía Plus quiere llegar con opciones al último partido de la temporada, ante el Unicaja, necesita ganar este fin de semana al Barcelona y después al Obradoiro en Santiago. Ya no quedan choques más importantes que otros por la necesidad del cuadro hispalense de ganar, pero hacerlo en Santiago no sólo le permitirá superar al Obradoiro en un teórico empate sino también salir vivo de cualquier triple empate entre los implicados.

Y es un hecho importante, ya que el Betis no le gana el average ni al Joventut ni al Zaragoza, con el que lo tiene igualado, de forma que tener un 2-0 con el Obradoiro haría que un triple empate en el que los gallegos estuvieran implicados le valiese.

Para eso queda y antes los de Alejandro Martínez se la jugarán ante el Barcelona abriendo otra vez la jornada el sábado a las 19:00. A esa misma hora el Obradoiro visita al líder Valencia y ya el domingo el Zaragoza se mide a domicilio con el UCAM Murcia. Queda tiempo aún, a expensas de lo que pase en los despachos, pero no hay margen de error.