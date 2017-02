A Vitoria con corazón

"Un grupo que es todo corazón". Así define Pastor Planelles, técnico del conjunto infantil del Betis Energía Plus, al equipo verdiblanco que representará al club en la cita copera que arranca hoy en Vitoria. En la capital alavesa no están los jugadores de Zan Tabak, pero sí los chicos de Planelles, que se ganaron por méritos propios a finales de octubre estar presentes en la Minicopa Endesa.

Lo hacen cargados de ilusión y talento para contrarrestar su falta de centímetros, clave en estas edades, como ya demostraron en la fase previa del torneo. Ahora llega la hora de la verdad. Estar allí es un premio, así que el objetivo es "disfrutar y competir". La mentalidad es que se puede ganar y perder cualquier partido. Es como un Campeonato de España a 8, con un gran nivel. Evidentemente es un premio, pero también una oportunidad para que sigan formándose. Para los chavales ir a un evento como éste es algo inolvidable", indica el entrenador bético.

El conjunto lo forman 18 jugadores de entre 13 y 14 años, pero a Vitoria van 13, ya que hay varios infantiles de primer año que se han tenido que quedar fuera de la convocatoria. A estas edades, los entrenadores son mucho más que eso y se nota en cada sesión de trabajo. Uno a uno, todos los chicos saludan al entrenador y al director de cantera al llegar al pabellón antes del entrenamiento. "Trabajamos con niños de los que el 99% no se acabarán dedicando profesionalmente al baloncesto, por lo que además de sus entrenadores somos formadores. Nuestra labor va más allá del deporte: enseñar valores y disciplina que le servirán en la vida", señala Planelles antes de definir a su equipo: "La palabra que lo resume todo es corazón. No destacamos por el físico, porque somos un equipo pequeñito, pero apretamos, no paramos de correr e intentamos jugar con un estilo alegre".

El Betis se medirá en el Grupo A de la Minicopa con el Manresa, con el que debuta hoy (10:00), el anfitrión Baskonia (16:00) y el Barcelona, rival mañana (12:00). "Será clave empezar bien. Siempre el primer partido de cualquier campeonato es importante, porque marca la tónica del torneo. Habrá que templar los nervios y tener claro que no será un partido como los que tenemos cada fin de semana", afirma el preparador verdiblanco. "Este tipo de partidos igualados y al más alto nivel competitivo de la categoría suma más que cualquier triunfo amplio que se logre en los campeonatos provinciales", añade, aunque el Betis infantil compite en categoría cadete normalmente.

En el equipo hay un nombre que destaca: Álvaro Herrera. El base sevillano fue MVP de la fase previa disputada en Madrid, en la que el equipo acabó invicto derrotando al Estudiantes, el Joventut, el Bilbao Básket y el Andorra. El alcalareño promedió en los cuatro partidos 16 puntos, 5,3 rebotes, cuatro asistencias, cinco recuperaciones y 17,3 de valoración. "Supongo que estará más vigilado. El nivel es superior al de la fase previa y tendrá más presión. Su aportación será distinta en números, pero seguirá siendo una amenaza para el rival y eso puede ayudar a que otros compañeros luzcan aprovechando sus asistencias o las defensas sobre él", destaca Planelles coordinador de la entidad hispalense y culpable de muchos de los fichajes de jóvenes promesas que acabaron explotando en la ACB años atrás. "Para mí los Satoransky, Porzingis, Balvin, Burjanadze y etcétera son canteranos. Buscamos talento donde sea para que lleguen a lo más alto a nivel profesional. Como dijo Aíto, los clubes estamos inmersos en un nivel mundial. No te puedes circunscribir a tu región o a tu país sólo".