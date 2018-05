Zagorac, un caso aún por explicar

En una temporada para olvidar, hay situaciones que llaman la atención en el Betis Energía Plus, que cerró la ACB como colista y ya planifica con la vista puesta en la LEB Oro.

Una de ellas fue la de Rade Zagorac, infrautilizado tanto por Óscar Quintana, que dio el visto bueno a su fichaje con el curso ya iniciado, como por Javi Carrasco en el tramo final de la competición. El serbio, cortado por los Grizzlies, que pagaron más de un millón de euros por su fichaje al Maga Leks, firmó por esta temporada y una más (con cláusulas de salida) con vistas a ser un jugador importante en el conjunto bético, pero no fue ni secundario. Ni como tres ni como ala-pívot, posición en la que puede manejarse también y en la que Iván Cruz estaba por delante.

El serbio, que fichó hasta 2019, saldrá con el descenso a LEB Oro del conjunto sevillano

El jugador balcánico debutó en la décima jornada, en Tenerife, rival al que la pasada campaña se había enfrentado en la FIBA Champions League que acabó conquistando el conjunto insular. Sus números en esa competición llamaron la atención de muchos clubes y alguna franquicia, como la de Memphis, de la NBA: 12,6 puntos, 6,1 rebotes y 2,5 asistencias de promedio, anotando, por ejemplo, 15 y 16 puntos en los dos enfrentamientos frente a los tinerfeños.

Pero en Sevilla no rascó bola. No fue hasta su sexto partido cuando dispuso de más de 10 minutos en cancha. Fue en Vitoria, con el encuentro roto muy pronto para los locales, y anotó 10 puntos en 13 minutos. No jugó en la siguiente jornada y después anotó 16 puntos en Valencia en otro choque decidido pronto.

Sin continuidad (dos veces enlazó tres o más partidos jugados seguidos), pues sólo en cinco de sus 14 partidos superó los 10 minutos en pista (apenas en dos sobrepasó el cuarto de hora), problemas en la espalda, por los que tampoco forzó viendo su escasa participación, ni Quintana ni Carrasco supieron meter en la dinámica de equipo al jugador.