Más chascos que refuerzos

A falta de menos de una semana para el final de la Liga Endesa -mañana se disputa la penúltima jornada y el domingo, la última-, el virtualmente descendido Betis Energía Plus depende de poco más que un milagro para conservar la categoría. No será fácil vencer a un Andorra y a un Unicaja que aún se juegan mucho y que, al mismo tiempo, el Tecnyconta Zaragoza pierda frente a un Manresa y un Estudiantes que no se juegan nada.

Sin ese milagro sólo salvará del descenso deportivo la gestión en los despachos, una planta noble de San Pablo que, llegados a este punto, puede concluirse que no ha sabido planificar y mucho menos reforzar a un plantel que ha ido perdiendo fuelle conforme ha ido avanzando la temporada. Más diestro deberá estar el presidente ejecutivo del equipo, Fernando Moral, en las negociaciones en la ACB para evitar el descenso que lo ha estado en la elección del director deportivo -el debutante Berni Rodríguez- y en la gestión de la llegada de refuerzos.

Cinco fichajes han recalado en las filas verdiblancas para mejorar el rendimiento del plantel, sin contar con la circunstancial llegada de Domen Lorbek: un pívot, Rasid Mahalbasic; un escolta, DeAndre Kane; un ala-pívot, Aleksandar Marelja; un base, Carlos Cabezas y otro escolta, Troy DeVries.

Llama particularmente la atención el desplome en el rendimiento de Mahalbasic, pívot titular y puntal en aquellos tres triunfos seguidos (Real Madrid, Bilbao y Unicaja). De los 13,3 puntos de valoración de promedio en aquellas citas, el cinco esloveno ha bajado a una media de ocho puntos en las cinco últimas jornadas.

Poco puede decirse de las actuaciones de Marelja y Kane, principalmente del último, un dos-tres que ocupaba plaza de extracomunitario. El jugador estadounidense alternó inspiración en algún choque con la desesperación de otros, en los que los errores absurdos y su cierto carácter malencarado afectó a los resultados y el ambiente del equipo. Kane jugó sólo cinco partidos -nueve puntos promedió de valoración- y fue cortado teóricamente por lesión, escaso bagaje para un refuerzo llamado a resolver los problemas. Los seis minutos disputados como media en siete jornadas y el -1 de valoración lo dicen todo del protagonismo de Marelja.

Contratado para dirigir el equipo y aportar liderazgo, también se antoja insuficiente la aportación de Carlos Cabezas (3,3 puntos de valoración en cuatro jornadas). Las actuaciones de DeVries, otro extracomunitario, tampoco han sido decisivas para sumar ese segundo triunfo tras 15 choques.