La competición de 18, opción del Betis

El Betis Energía Plus afronta una semana decisiva en sus aspiraciones de conservar la máxima categoría del baloncesto. La reunión de la asamblea de la ACB que se celebra hoy, la primera en la que el club verdiblanco no tendrá voz ni voto, será la antesala de la definitiva convocatoria, la del 27 del mes corriente, en la que se someterá a votación la inclusión final del Gipuzkoa y del Burgos después de haber conseguido el ascenso desde la LEB Oro. Es probable que la opción bética pase exclusivamente por que sean 18, no 17, los equipos que disputen la próxima Liga Endesa.

La ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB), con la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD), han intentado durante los días precedentes llegar a un acuerdo que satisfaga a los miembros de la asamblea, que hoy deberán colocar los cimientos que definan los costes exigidos para los ascensos -el canon y el fondo de ascenso y descenso (FRAD)- y el número de equipos que conformará la competición en los próximos años. La decisión sobre la idoneidad económica de los dos aspirantes -Gipuzkoa y Burgos-, en cambio, será discutida la semana que viene, fecha hasta la que tienen plazo para reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Por ahora sólo hay conjeturas. Parece probable que la cuantía del canon y del FRAD descienda de seis millones a aproximadamente dos, dando así facilidades a los conjuntos que logren el ascenso deportivo. Pero es aún incierto.

Tampoco se conoce la propuesta que se presentará hoy acerca del número de equipos en la ACB, aunque gana cada vez más fuerza la opción de 17, como sucedió en la anterior campaña. Tal número obligaría a dos ascensos y dos descensos. La esperanza del club verdiblanco se limita a que Gipuzkoa o Burgos no cumplan los requisitos económicos. Ayer, sin embargo, el pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobó una ayuda de 2,2 millones para el club de la ciudad, lo que hace más hacedero su ascenso. El Gipuzkoa aún anda a la búsqueda de financiación.

La alternativa de 18 sólo se entendería casi como una medida de gracia para el club verdiblanco. En ese caso -dos ascensos y un descenso- bajaría el colista, Manresa, y se mantendría el penúltimo, el Betis. La Liga de 18, no obstante, resulta difícil en tanto que los clubes que juegan en Europa presionan para que se reduzca el número de partidos. Y ayer fueron 12 los que confirmaron su participación continental, una mayoría cualificada en la asamblea.