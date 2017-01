Lo que cuesta remar (91-86)

El colista de la ACB cuenta con tres victorias en su casillero. Dos de ellas, de los 17 encuentros disputados, las ha conseguido ante el Betis Energía Plus de Zan Tabak, que tendrá que mirar por qué y cómo ha ocurrido esto. Cuando pierdes ante un rival al que todos los demás han ganado al final te alejas del objetivo, sea cual sea. Y es que ganar en el Nou Congost vale lo mismo que hacerlo con el Real Madrid, con la salvedad de que el de este domingo era, en teoría, un rival directo con el que los partidos cuentan doble por aquello del average. Ojalá no haya que recordar al final del curso estos dos tropiezos, tropezones más bien por decirlo de manera fina. Ni el mal final de partido de Nachbar, un jugador llamado a tirar del carro que no supo leer las acciones de ataque con el duelo en un pañuelo: un triple precipitado que no venía a cuento y tres pérdidas consecutivas cuando el partido se decidía supusieron la condena.

Pero la derrota verdiblanca en tierras catalanas no fue más que la consecuencia de otro nefasto inicio de partido de los de Tabak. Y van ya... Esta vez la desventaja llegó a ser de 23 puntos con el 43-20 que colocó Aranitovic con el enésimo triple liberado de la noche. Nadie en el Betis defendía y en ataque faltaban ideas, lo que aprovecharon los de Ibón Navarro para ponerse las botas ante un conjunto desquiciado. Aun así, como siempre, tuvo arrestos para levantarse cuando estaba en la lona a punto de claudicar. Tabak elogia de los suyos esa lucha incansable, que nunca bajan los brazos... No lo hacen al final, cierto, pero sí al principio. Y claro, con lo que cuesta remar en contra, no siempre se puede hacer la machada de turno.

Sin embargo, a punto estuvo de conseguirlo. ConMahalbasic aun aturdido por el repaso que le dio la semana pasada Shermadini, fue Radicevic quien tiró de galones junto al siempre cumplidor Stojanovski. Pese a que Triguero erró un par de tiros libres –no siempre podrá ser el héroe desde la personal–, el Betis redujo la diferencia hasta los 11 puntos, aunque Montáñez puso el 50-37 aprovechando el regalo de un desaparecido Lockett, que le hizo falta cuando iba a lanzar desde el medio del campo sobre la bocina.

La lógica reprimenda del técnico balcánico en los vestuarios surtió efecto y pese a otro triple de Pere Tomàs al inicio de la reanudación, el cuadro sevillano salió con otra actitud a la pista. Nada que ver con la indolencia del comienzo. Enfrente estaba el colista y eso ayuda a creer que se podía firmar otra hombrada, después de volver a tirar el primer cuarto o la primera parte a la basura, casi de manera literal. El Manresa, el peor ataque de la Liga Endesa con algo más de 71 puntos de promedio, le endosó al plantel hispalense 50 antes del descanso. No era lo normal y a poco que los béticos se esforzasen un poco la cosa cambiaría.

Y así fue. Casi sin querer. Paso a paso. Sin hacer ruido. Un 2+1 de Radicevic por aquí, un triple de Alfonso Sánchez por allá, la nerviosera de los locales y en un momento el Manresa estaba a tiro. Sin hacer nada del otro mundo. Sin hacer su mejor baloncesto ni su mejor defensa. Pero el Betis hizo mucho por ganar el choque. Milosevic estaba más enfrascado en peleas personales que le acabaron costando una antideportiva sobre Pere Tomàs tras la canasta de Machado que le costó al equipo seis puntos en contra. Un mazazo como el de Andorra, cuando una acción de cuatro puntos tras recortar hasta los cinco una diferencia de más de 20 hundió a los béticos. Esta vez, sin embargo, se repusieron a eso, a la cuarta falta de Mahalbasic y a una absurda personal y técnica de Triguero a dos segundos del final del tercer acto.

No fue el día del pívot de Gandía, que arrancó los últimos 10 minutos fallando una canasta solo bajo el aro. La manía de no machacar de alguien de 2,10 metros. Pese a ello, el Betis pareció no acusar, como la jornada anterior, el hecho de no culminar la remontada y conRadicevic echándose con sus penetraciones el equipo a su espalda una canasta de Mahalbasic, que sufrió con la defensa de Xavi Rey, puso por primera vez a los de Tabak por delante del marcador: 79-80. Un sueño por venir de tan atrás. Un espejismo en realidad, porque fue la primera y la última vez que mandaría en el luminoso pese a las facilidades que le daba un rival al que le temblaban las piernas en ese momento.

Cakarun erró el siguiente ataque, pero a Nachbar se le escurrió la bola. No aprovechó el Betis otra pérdida local porque el esloveno se equivocó en un pase interior a Mahalbasic y después cometió falta sobre Pere Tomàs, que le sacó un 2+1 antes de que el balcánico calcase el error, esta vez tratando de conectar conLockett. Cakarun no perdonó y dio vida a los suyos con otra canasta fruto de la mayor ambición manresana. Todavía pundo empatar Stojanovski, pero se precipitó en su lanzamiento y Pere Tomàs remató al rival con un triple, solo, para variar, ante unBetis que creyó que lo difícil era llegar. No, lo difícil es ganar cuando se tira medio partido.

Ficha técnica:

91 - Manresa (26+24+21+20): Machado (5), Suggs (11), Tomàs (20), Auda (16), Rey (6) -cinco inicial- Cvetkovic (6), Zaytsev (2), Cakarun (9), Aranitovic (14), Montañez (2) y Belemene (-) .

86 - Real Betis Energia Plus (13+24+30+19): Radicevic (21), Lockett (2), Stojanovski (15), Milosevic (5), Mahalbasic (12) -cinco inicial-, Sánchez (3), Triguero (3), Chery (10) y Nachbar (15).

Árbitros: Hierrezuelo, Castillo y Martínez Díez, que eliminaron por cinco faltas personales a Cvetkovic (min. 34) y Lockett (min. 38). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón del Nou Congost ante 3.920 espectadores. Antes del inicio del partido, se homenajeó al manresano Gerard Farrés, tercer clasificado en la categoría de motos de la pasada edición del Dakar.