El 'déjà vu' de cada año

El día después del descenso deportivo del Betis Energía Plus, los máximos responsables de la entidad dieron la cara para asumir responsabilidades y exponer la situación de la entidad. Fernando Moral, presidente del club, Berni Rodríguez, director deportivo, y Ramón Alarcón, consejero del Betis, hicieron análisis tras el fiasco que supone no haber logrado una permanencia que al final de la primera vuelta parecía amarrada. Dos triunfos de 14 encuentros en la segunda mitad del curso, seis de ellos con Alejandro Martínez al frente -quien estuvo en la comparecencia-, con varios ridículos incluidos en partidos claves, condenaron al conjunto verdibanco. Con todo, el club exprimirá sus opciones de quedarse en la ACB agarrándose a "la normativa vigente". Compás de espera, pues, para saber qué será del futuro del baloncesto sevillano. Un déjà vú de las últimas temporadas, de los últimos veranos, más retorcido aún.

La comparecencia se inició pidiendo "perdón" a los aficionados, lo mejor de la temporada, y siguió con el mensaje de que los máximos responsables del descenso son Moral y Berni, quienes asumieron sus responsabilidad por "reaccionar demasiado tarde". "Debo pedir perdón por no haber estado a la altura. Somos los responsables de darle la vuelta a la situación", apuntó al hilo de exprimir las opciones de seguir en la Liga Endesa peleándolo en los despachos. "La estrategia no es otra que defender nuestro derecho y hasta que otro no cumpla la normativa vigente, que ahora es el pago de un canon y el fondo de garantía de ascensos y descensos, tendremos opciones. No es algo de lo que nos sintamos orgullosos, pero es un derecho que está en la normativa. Las normas son las que son y habrá que cambiarlas con un gran pacto del baloncesto nacional en el que todas las partes tendremos que ceder para llegar a un acuerdo".

Independientemente de lo que ocurre a nivel extradeportivo, es evidente que acabar penúltimo es fruto de muchos errores. Nadie habló de dimisiones, pues aún hay que centrarse en la última bala, pero después "el Betis analizará todo y tomará las medidas necesarias", apuntó Alarcón, algo secundado por Moral: "Haremos un análisis a todos los niveles y se tomarán las medidas necesarias. Cambios seguramente habrá, pero ahora estamos concentrados en mantener la plaza. Mi continuidad no es decisión mía, pero mientras me partiré la cara por este club como lo hice en el pasado". "Ahora es el momento de pelear por salvaguardar la plaza ACB. Después tendremos que hacer todos una profunda reflexión, pues no hace ni 24 horas del descenso", destacó Alarcón.

El consejero bético al menos sí que confirmó el apoyo del Real Betis a la sección de baloncesto, adquirida el pasado enero, independientemente de la categoría en la que juegue: "Intentaremos que el club siga siendo equipo de ACB si se dan las circunstancias. Si no se produce esto y se consuma el descenso, participaremos en la LEB Oro y trabajaremos para que estemos en el menor tiempo posible en esa categoría. Intentaremos que ese paréntesis, de haberlo, sea corto", indicó Alarcón, que añadió: "Ha sido un fracaso deportivo, sin paños calientes. La primera vuelta fue emocionante, pero la segunda fue catastrófica. De la liga que dispute dependerá el presupuesto: el Betis será responsable de su presupuesto, que este año fue de 3,5 millones pero ya estaba cerrado en verano y nosotros entramos en enero. La idea es que en ACB sea el mismo y se logre a través de medios propios del club de baloncesto. Un posible aumento del mismo dependería del consejo de administración", matizó.

¿Y qué opciones hay de estirar el sueño ACB? "El trabajo lo inicié a los dos minutos de acabar el partido en Málaga con una reunión con el presidente del Unicaja. La ACB solicitará en la próxima asamblea (la semana que viene) medidas cautelares contra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y quedará pendiente de Audiencia Nacional. Hasta que no haya pronunciamiento, las normas de la ACB recogen que club con mejor clasificación tiene el derecho de mantener su plaza si el que asciende no cumple los requisitos establecidos, que hoy son aportar el canon y el fondo de garantía. Otros se beneficiaron de ello en el pasado y, aunque no es lo que queríamos, si lo podemos hacer nosotros lo haremos también".