Sin 'efecto entrenador'

En tres partidos con Óscar Quintana al frente nada ha cambiado en el Betis Energía Plus. El relevo de entrenador no ha surtido ni por asomo el efecto deseado y, lejos de mejorar siquiera en algo, los males detectados desde el principio de temporada se mantienen: defensa blanda, sin ayudas ni compromiso, y ataques anárquicos en el que las malas selecciones de tiro mandan.

Seis minutos aguantó en el partido el conjunto verdiblanco ante el Real Madrid. Del 16-10 se pasó en cuatro minutos a un 18-29 que sentenció el duelo. Y eso que de inicio Draper conectó bien con Anosike, pero esa idea de juego duró poco y los de Pablo Laso impusieron, a medio gas, su calidad sobre la desidia de los locales.

Excepto unos minutos en el primer partido del técnico cántabro, contra el Estudiantes, nada ha cambiado en un equipo que sigue encajando muchos puntos. La media ante los colegiales, el Andorra y los blancos es de 94,6 puntos recibidos, con todos los rivales alcanzando al menos los 90. Por contra, el promedio de anotación con Quintana al mando es de 70,6, no alcanzando los 70 puntos en los últimos dos encuentros. Hay un problema grave en los dos aros. Los había, es verdad, pero con el cambio en el banquillo no se ha logrado atajarlos ni un ápice.

Otra situación que no ha cambiado es la gestión de la plantilla. No hay roles definidos. Ryan Kelly aún no ha superado la media hora de juego con Quintana y Boungou-Colo pasó de jugar más de 32 minutos ante el Estudiantes y 27 minutos en Andorra a poco más de 11 ayer. Schilb, por contra, de siete la jornada anterior a más de 30 minutos en este último encuentro. Lo que no cambia es la media de 20 minutos de los que dispone un McGrath que no da una, desgraciadamente, sorprendiendo el hecho de que Franch, por ejemplo, que hasta ahora era el director de juego que mejor estaba cumpliendo, no dispuso de un solo segundo ante el Real Madrid. "Decisión técnica", apuntó Quintana, quien había descartado de la convocatoria a un Saúl Blanco que ya ante el Estudiantes vio todo el choque sentado en el banquillo y en el principado apenas participó durante cinco minutos.

Franch coincidió con Quintana en la campaña 2011-2012 en el UCAM Murcia. El entrenador se hizo cargo del equipo en la jornada 19ª en sustitución de Luis Guil, con quien el base jugó más de 27 minutos de media en esos 18 encuentros. De hecho, en sólo dos ocasiones jugó menos de 20 minutos, algo que fue habitual con la llegada de Quintana, pues no rebasó esa cifra en nueve de los 14 choques que dirigió el de Torrelavega, que apostó por Miso (un escolta reconvertido) de base en lugar del catalán. De hecho, Franch tuvo mucho menos protagonismo en el UCAM con Quintana y en Sevilla le está pasando lo mismo: 13 minutos ante los colegiales, cinco en Andorra y cero ante el Madrid.