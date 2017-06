Un enredo con muchos cabos

El Betis Energía Plus tendrá voz y voto todavía en la asamblea general que celebra hoy la ACB (13:00), una vez finalizada la comisión de trabajo ACB-FEB con la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En un principio, la asamblea fue suspendida por esa comisión de trabajo a tres bandas, pero la situación del baloncesto nacional está en un punto de enredo tal que los clubes no quieren perder un solo día y se verán después para estudiar las primeras conclusiones que salgan de esa reunión a tres bandas en la que además, por si faltaban actores, estarán también la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), el Burgos y el Gipuzkoa Básket.

La situación cambia a diario y con ella el grado de optimismo o pesimismo en el club verdiblanco. A estas alturas hay casi tantas certezas como incógnitas:

1RECURSO PRESENTADO: El pasado viernes, antes de que cumpliera el plazo, la ACB presentó el recurso y la petición de medidas cautelares ante la Audiencia Nacional contra la resolución paralizan la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el canon y el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD), de manera que lo normal es que se mantengan intactas las condiciones actuales de acceso a la Liga impidiendo que los clubes que no pueden afrontar el pago de unos seis millones de euros puedan subir. La ACB en su propuesta propone una flexibilización de estas cantidades (unos 2,5 millones en total), pero nunca la supresión total.

2ASCENSOS DEPORTIVOS: Al campéon de la LEB Oro, el Gipuzkoa, se sumó el pasado vieres el Burgos, vencedor de los play off de ascenso al imponerse por 3-0 al Palencia. Se trata de la cuarta vez que un equipo burgalés se gana el derecho a subir en los últimos cinco años: en la 2012-2013 lo logró el Autocid Burgos, que era el nombre comercial del CB Atapuerca. La siguiente campaña se fundó una nueva entidad, el Tizona, con la misma directiva, estructura y hasta el patrocinador, que logró el ascenso deportivo los dos siguientes cursos. Ante la imposibilidad de dar el salto a la ACB el club disolvió el conjunto sénior y en el verano de 2015 surgió el CB Miraflores con la esponsorización de San Pablo Inmobiliaria, que desde que nació, como el Tizona, jugó directamente en LEB Oro. Éste es el club que el viernes se ganó el derecho deportivo a acceder a la ACB al superar al Palencia.

3NORMAS DE ACCESO: Además del pago del canon y del FRAD la ACB, en su normativa, contempla varias condiciones para poder jugar en la competición que organiza. Uno, entre otros, es contar con un pabellón con un aforo mínimo de 5.000 espectadores. El Burgos ha venido jugando en El Plantío, con capacidad para 2.500 personas; el Gipuzkoa ha sido campeón al calor del pabellón José Antonio Gasca (2.000), aunque cuenta para la ACB con la fría plaza de toros de Illumbe (11.000 espectadores). El Palencia tendrá su recinto listo gracias, según apunta El País, al compromiso que adquirió el año pasado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo (diputado del PP por Palencia y socio de honor del club) de "apoyar financieramente la remodelación del pabellón Marta Domínguez", ya en marcha, a través del reparto del dinero de las quinielas a las Diputaciones Provinciales. El Palencia, además, debería convertirse en S.A.D. El CB Canarias tuvo un año y pagó dos millones de euros.

4ASCENSO EN DIFERIDO: Francisco Roca, presidente de la ACB, dijo que no había ningún compromiso adquirido con el Palencia y el Melilla de la pasada temporada porque ello estaba pues estaba supeditado a un acuerdo ACB-FEB "que tuviera como premisa que en esta temporada no hubiese ascensos deportivos y no hubo acuerdo". Méndez de Vigo sigue instando a la Federación a que cumpla con el ascenso en diferido, pero la FEB en su último comunicado al respecto habla de "mantener las dos plazas de ascenso deportivo vigentes".

5EL CALENDARIO: Si algo parece seguro es que los grandes tragarán el curso que viene con lo que sea, incluso una Liga de 20, con tal de que en la 2018-2019 la Liga Endesa sea de 16 equipos. Es lo que podría darse con la suma de intereses de todas las partes. Eso sí, el próximo ejercicio habría cuatro descensos y, en principio, ningún ascenso. Si fuesen 18 equipos, tres descensos y un ascenso; si fueran 17 se proponen dos descensos y un ascenso según el CSD.