Un escenario aún sin definir

Mucho se decide en la asamblea de la ACB del próximo lunes. Pero seguramente mucho más trascendente puede ser esta semana, en la que se darán reuniones a todos los niveles entre distintos estamentos que tienen algo que decir en la resolución del panorama del baloncesto nacional, aunque cada uno lo hará defendiendo sus propios intereses.

De un lado está la propia ACB. Sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una multa de 400.000 euros y una resolución -no está claro si vinculante o no- contra el canon de acceso a la Liga y el fondo de regulación de ascensos y descensos, anunció que recurría dicha resolución y aprobó pedir medidas cautelares al respecto. De hacerlo todo se mantendría igual que en los últimos años, pero eso choca de frente con las pretensiones del Consejo Superior de Deportes que preside el donostiarra José Ramón Lete, que lanzó la semana pasada una primera propuesta de acuerdo con dos premisas fundamentales: "Que se instauren unas condiciones que permitan el ascenso de los clubes que obtengan ese derecho en la competición y que se reduzca el volumen de partidos, al menos para los equipos que optan a los diferentes títulos. Además, el borrador precisa la necesidad de que se mantengan todas las competiciones actuales (Liga, Copa y Supercopa), así como el sistema de competición de play off final", señalaba el comunicado.

En dicha propuesta el escenario en la campaña 2018-2019 cumplía con la premisa que desean el Real Madrid, el Barcelona, el Baskonia y el Unicaja de la reducción de equipos a 16 en beneficio de su interés personal de reducir el calendario nacional para poder centrarse en una recargada Euroliga de todos contra todos. En contra de ello están los otros 13 clubes que conforman la ACB, que serán 11 desde el momento que se acabe la final de la Liga Endesa al salir los descendidos Betis y Manresa. Es decir, a partir de ese momento será imposible aprobar cualquier propuesta que no beneficie a los grandes, ya que se necesita, según qué casos 4/5 partes o 3/4 partes de los clubes que conforman la ACB.

El CSD apuesta por una liga con 18 conjuntos, en la que tendrían que haber tres descensos y como mucho un ascenso para cuadrar en esos 16 conjuntos.

Pero queda por resolver cuáles serían esos 18 clubes. Manresa y Betis descendieron deportivamente, de manera que serían ahora 15. El problema es resolver para quién y en qué condiciones son las otras tres plazas. El Gipuzkoa fue el campeón de LEB Oro, pero tiene una deuda reconocida de tres millones e insiste en no abonar el fondo de garantías, que la ACB quiere redefinir para cumplir con la exigencia de la CNMC sin perjudicar a los clubes que lo tienen abonados. Lo haría a través de la valoración de una empresa externa que cuantificaría lo que supone estar en la ACB (según activos físicos y acuerdos de todo tipo). Esta cantidad rondaría igualmente los dos millones.

Además, el Burgos gana la final del play off de ascenso por 2-0 al Palencia. Está a un triunfo de lograr el ascenso deportivo. Respecto al cuadro castellano-leonés, campeón el año pasado, cabe recordar que Francisco Roca, presidente de la ACB, afirmó tras la asamblea del 23 de mayo que "no hubo promesa al Melilla y al Palencia de que estuvieran sí o sí en la ACB. Les dijimos que podrían ascender siempre y cuando se acordara con la Federación. De aquellos contactos no existe derivado un contrato firmado ni un derecho derivado real de ascenso. Sí existe una buena voluntad de la ACB y del CSD, que en su día dijo que no fijaría los criterios de ascenso de LEB para dar tiempo a las partes (ACB y FEB) para que llegaran a un acuerdo".