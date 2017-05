Más escenarios que certezas

Dice un refrán que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El refranero español es pródigo en expresiones que se adaptan a cualquier situación, También al galimatías que hay formado en el baloncesto español. La ACB no acaba de dar con la tecla que solucione el problema de los ascensos y descensos de cada temporada y tras la asamblea del pasado martes postergó la decisión hasta, al menos, el 12 de junio, en la próxima reunión de la patronal. Será entonces cuando puede que empiece a verse luz sobre el futuro del Betis Energía Plus: ACB o LEB Oro.

Por medio quedarán muchas reuniones entre las partes. Todas quieren una solución, pero nadie cede. "Nos es imposible garantizar ahora si vamos a ser 16, 17 ó 18; más de 18 no vamos a ser de ninguna de las maneras, y menos de 16 tampoco, por mucho que lo desearan algunos clubes", aseguraba hace unos días Francisco Roca, presidente de la ACB, que no está dispuesto a aceptar la eliminación sin más del canon de acceso a la Liga ni el fondo de garantías: "Fórmulas intermedias puede haber varias. Valga como ejemplo, en lugar de un fondo de regulación de ascensos y descensos, sustituirlo por una valoración a precios de mercado de la participación en la ACB. Eso tiene un valor que se puede calcular y sustituir eso o el canon", explicó.

La ACB aprobó recurrir la resolución contra el canon y solicitar medidas cautelares

Una opción barajada es la creación la próxima temporada de una especie de segunda división con equipos con opciones reales de ascenso, ya sea porque ya tengan pagado el famoso canon, por potencial deportivo demostrado en los últimos años o historia. Pero la Federación Española (FEB) se opone a ello o a otra fórmula que se pueda poner en marcha que "devalúe las competiciones que organiza la FEB". Teta y sopa... "El problema fundamental parece ser el tamaño de la Liga Endesa y el deseo de algunos clubes de aligerar su calendario de competición mediante la reducción de equipos. Cualquier acuerdo en este sentido correspondería a su potestad organizativa de ámbito privado y sería respetado por la FEB", añade el ente federativo, que ve la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio.

En el intento de mediación se encuentra el Consejo Superior de Deportes (CSD), que trata de que las partes lleguen a un acuerdo. Ayer una delegación del Gipuzkoa Básket (GBC) se reunió con José Ramón Lete, presidente del CSD, de la que el conjunto vasco, campeón de la LEB Oro y que reclama su derecho a ascender, salió "muy satisfecha". "En todos los escenarios que contempla el CSD, el campeón de la LEB Oro este año y el ganador de los play off tendrán derecho a participar en la Liga ACB la próxima temporada", destacó Germán Cea, director general del club, que afirmó: "Ascendimos en un momento en el que esas condiciones (canon y fondo de regulación) no estaban en vigor (por la resolución del Comisión de la Competencia al respecto) y el CSD entiende que, independientemente de las acciones posteriores que se puedan llevar a cabo (el recurso de la ACB), el momento del ascenso es sin cuota de entrada ni el fondo de ascensos y descensos. Cualquier modificación será para otros años, no para esta temporada".

El objetivo del GBC, con una deuda de unos tres millones de euros, parece ser jugar en la ACB sin devolver el fondo de regulación (que cobró al bajar). Fue repescado dos veces (2014-2015 y 2012-2013) por la imposibilidad de otros de subir desde la LEB Oro y renunció a seguir la campaña pasada por problemas económicos. Ya pasado lo de atrás, lo de menos es lo demás. "Vamos a empezar los trámites para hacer la inscripción en la ACB, y si nos pone problemas sacaremos adelante varias acciones jurídicas que tenemos preparadas", indicó Cea en El Diario Vasco. La historia va para largo y quedan muchos capítulos que contar aún.