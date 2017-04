A la espera de Nachbar

El Betis sigue esperando a Nachbar. El esloveno fue baja para el decisivo partido ante el Bilbao Básket, el último de Zan Tabak al frente del conjunto sevillano, y después se perdió los dos siguientes ante el Real Madrid y el Valencia. Fue Alejandro Martínez quien confirmó la pasada semana que tenía un problema en el sóleo y que en la capital de España no jugó, por ejemplo, para no forzar. Ahora, ante el Barcelona, la presencia del capitán verdiblanco es necesaria, no sólo por sus puntos, sino por lo que significa su figura para el rival e incluso para los colegiados.

Ya en la previa del duelo de la pasada jornada el técnico bético explicó que "en la resonancia de control que se hizo no quedaba apenas restos del hematoma que tenía en el sóleo" y que su presencia en el choque dependería "de sus sensaciones", aunque entonces apuntaba que lo mejor era "no precipitar su regreso para evitar una recaída". Sin embargo, su discurso cambió tras la derrota frente al Valencia Básket, actual líder de la Liga. "Nachbar tiene que jugar contra el Barcelona sí o sí. Nos hacen falta su experiencia, puntos y respeto que tiene de los árbitros".

Sin Nachbar, Milosevic dio un paso adelante en ataque, pero el equipo cojea en ese puesto

Una rotura en esa zona suele causar una baja de un mes, aproximadamente. El ala-pívot, sin embargo, paró antes de tener una rotura y apostó por un tratamiento de prevención, si bien en estas tres semanas parado no ha tenido sensaciones positivas como para regresar a la competición. Y a día de hoy su concurso en el vital choque contra el Barcelona está en el aire. "Está con molestias, aunque con muchas ganas de ayudar. Es un jugador clave, me he enfrentado a él muchas veces y sé la calidad que tiene. Nadie conoce su cuerpo como uno mismo y él decidirá si juega o no, porque sigue haciendo cosas a nivel individual, sin trabajo de contacto con el resto de compañeros", apuntaba el martes Carlos Cabezas en Radio Marca Sevilla.

Lo cierto es que durante su ausencia Milosevic ha dado un paso adelante en el plano ofensivo siendo el máximo anotador del conjunto sevillano en las últimas jornadas con un promedio de más de 15 puntos por encuentro. El problema es que cuando el serbio se sienta en el banquillo su relevo, Marelja, baja el nivel, pese a los ocho puntos anotados en el último duelo.

Mañana hablará en la previa del choque frente al Barcelona Alejandro Martínez y será cuestionado al respecto del estado del esloveno, que sigue siendo el máximo anotador del cuadro hispalense con una media de 12,4 puntos. Sin embargo, es probable que el técnico mantenga en duda su presencia hasta el mismo sábado, cuando se pruebe por la mañana antes del partido (19:00). Todo dependerá de las sensaciones que tenga Nachbar en ese ultimo test.