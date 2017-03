La fuerza del colectivo

El Betis energía Plus cambió el paso en Fuenlabrada. Después de siete derrotas consecutivas, la tropa de Zan Tabak se reencontró con un necesario triunfo que "hacía falta para que el equipo se levantase y que volviera a creer en lo que está haciendo", explicó el técnico en los medios del club.

La victoria verdiblanca va más allá de lo meramente clasificatorio. Desde hace semanas el balcánico venía diciendo que los tropiezos generaban un problema mental en el grupo que pesaba más cuando llegaban los momentos complicados en los partidos. "Es muy difícil cuando durante mucho tiempo el equipo está compitiendo, esforzándose al máximo, y la recompensa no llega. En el deporte profesional siempre estamos juzgados por las victorias y las derrotas. Detrás, independientemente del resultado, hay mucho trabajo y esfuerzo sin premio. En esta jornada era importante romper esa rutina para levantarnos de nuevo", matizó el croata, para quien la clave siempre está en el colectivo: "No es que ante el Fuenlabrada hayamos mejorado en un aspecto en concreto, sino que estuvimos más concentrados y en los momentos difíciles no nos fuimos del partido y seguimos apoyándonos unos en otros como un equipo.

Grupo por encima de individualidades. Por eso Tabak no se paró en destacar a Lockett o Nachbar, claves en la recta final del choque en el Fernando Martín, para opinar que el éxito residió "en el esfuerzo del grupo". "Cada uno hizo su parte y todos aportamos para esta victoria. "Es importante que cada uno cumpla con su rol, tanto los más jóvenes como los veteranos e incluso los entrenadores. Cada uno debe hacer su trabajo para que todo funcione", apuntó el preparador bético.

Tras tomar un poco de oxígeno la última jornada, los de Tabak afrontan un encuentro ante un rival directo que puede marcar el resto de la temporada, aunque el entrenador prefiere no hablar de final. "Lo afrontamos como un partido más. Es un encuentro importantísimo que nos puede dar mucho si lo ganamos , pero tampoco es el fin del mundo. Quedará liga después, aunque sí que es un duelo importante", destacó Tabak, que recela de un Joventut "que casi siempre compite en los partidos". "Todos los equipos que pelean por la permanencia pasan por malas rachas. Es importante ver si se compite todos los días o no y el Joventut casi siempre está peleando la victoria. Pero lo más importante es concentrarse en nosotros y seguir demostrando el espíritu luchador del equipo", expresó.

Para ello Tabak considera clave el apoyo de la hinchada, ya que considera que con un San Pablo lleno el Betis es mejor: "La afición es fundamental para nosotros. Cuando hemos jugado con el pabellón lleno nos hemos sentido más fuertes y necesitamos que en este momento esté a nuestro lado".