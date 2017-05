Los 'grandes' quieren 16 ó 14 equipos en la Liga

Ayer hubo una reunión de los clubes de la ACB y es de esperar que no fuera el primer asalto de la pelea que el Betis Energía Plus deba mantener en pos de la permanencia en los despachos cuando posiblemente no la resuelva en lo deportivo. Dos cuestiones destacaron en el encuentro de los dirigentes de las entidades españolas de baloncesto: por un lado, el acuerdo para recurrir la disposición del Comité Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en contra del canon; por otro, la discusión sobre cuántos equipos conformarán la Liga Endesa la próxima temporada.

El equipo bético tiene mucho en juego en ambas cuestiones. La primera batalla parece ganada provisionalmente, puesto que los clubes se pusieron de acuerdo en recurrir el dictamen de la CNMC que cuestiona el canon y los fondos de ascenso y descenso y pedir las medidas cautelares que mantengan en vigor dicho canon hasta que haya una resolución judicial firme.

En lo que no hubo consenso, sino más bien todo lo contrario, es en un pacto por el formato de la Liga Endesa para las campañas venideras. Clubes como el Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Unicaja se levantaron de la reunión en tono poco amistoso, alegando una posible salida de la ACB y la creación de su propia competición si las posturas siguen distantes. Estos equipos, todos participantes en la Euroliga, defienden una reducción a 16 o incluso a 14 equipos. Sin un acuerdo en este punto, se mantiene la incógnita sobre qué sucederá con un Betis Energía Plus en su actual decimosexto puesto. Y contando además con que no ascendiera ninguno de los equipos con tal derecho.