Bajo el guión esperado

La Asamblea General de la ACB aprobó interponer un recurso contencioso-administrativo y la solicitud de medidas cautelares ante la Audiencia Nacional, con motivo de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que multaba a la asociación de clubes y declaraba "desproporcionadas y discriminatorias" las medidas para poder ascender, es decir, el pago del canon de acceso a la Liga y el fondo de regulación de ascensos y descensos. Dicho en cristiano, se trata del primer y necesario paso en las aspiraciones del Betis Energía Plus de mantenerse en la máxima categoría, a pesar de haber consumado el descenso deportivo.

Como ya ha pasado otras veces la aprobación de esas cautelares, que es lo lógico dado los precedentes del caso en las reclamaciones de Ourense, Palencia, Burgos o Melilla en los últimos años, mantendría esas condiciones económicas para jugar en la ACB (en torno a los seis millones), lo que haría inviable algún ascenso. A ello debe agarrarse el conjunto sevillano, como lo hicieron antes Estudiantes, el Fuenlabrada, el Gipuzkoa, antes de descender voluntariamente, o el Manresa. La ACB, además, aprobó "impugnar cualquier resolución o decisión, presente o futura, que tenga relación con dicho acto", con lo que queda clara su postura a este respecto.

El futuro sistema de competición, 16 ó 18 equipos, se discutirá en la próxima asamblea

Eso sí, Francisco Roca, presidente de la ACB, apuntó el firme compromiso del Secretario de Estado para el Deporte para ejercer "como mediador en la problemática interna surgida el pasado 9 de mayo, así como en lo referente a ascensos, descensos y normas de acceso a la competición". En este sentido "en los próximos días tendrán lugar nuevas reuniones entre CSD, FEB y ACB con el objetivo de avanzar en una solución global".

Está claro que el baloncesto español necesita reinventarse para que no se pierda interés en la competición y frente al terreno que le está comiendo la Euroliga. Los cuatro conjuntos que participarán en ella el próximo año mantienen su idea de una Liga con 16 equipos, algo a lo que se oponen los otros 13, que no están dispuestos a la reducción de cuatro jornadas (dos de ellas en casa) y a que la competición se inicie a mediados de octubre y acabe a principios de mayo, cuando la mayoría sólo disputará un encuentro por semana.

Sin embargo, el sistema futuro de competición, la siguiente decisión de la que depende el futuro del Betis Energía Plus, se pospondrá a la siguiente asamblea del próximo 12 de junio. Mientras, el club hispalense tendrá un ojo puesto en la eliminatoria entre el Miraflores burgalés y el Breogán (2-0 para el cuadro castellano-leonés), el único de los que queda inmerso en los play off de LEB Oro con el canon pagado, aunque debería abonar alrededor de tres millones entre el fondo de garantías y otras cantidades.

"La posibilidad de reducir el número de clubes tiene inconvenientes como menos partidos, menos abonos para vender y menos encuentros por televisión", explicó Roca, que añadió: "Nos es imposible garantizar ahora si vamos a ser 16, 17 ó 18, más de 18 no vamos a ser de ninguna de las maneras, y menos de 16 tampoco, por mucho que lo desearan algunos clubes". Por otra parte, apuntó que el Palencia y el Melilla ya no tienen derecho a pedir el ascenso conseguido el pasado año, pues estaba supeditado a un acuerdo ACB-FEB "que tuviera como premisa que en esta temporada no subieran otros clubes y eso no se ha dado".