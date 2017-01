La influencia del número 6

El Betis Energía Plus inicia el año 2017 con un derbi regional contra el Unicaja de Málaga con el propósito de continuar la buena racha con la que se despidió 2016. Dos victorias consecutivas, un hito que no había logrado en las 15 jornadas disputadas, es el más reciente bagaje de un conjunto bético que tumbó contra pronóstico a rivales de la magnitud del Real Madrid y del Bilbao.

Los jugadores y el cuerpo técnico comentan tanto en privado como en público la influencia de la afición, el jugador número seis, dicen ellos, en la consecución de los triunfos. No hay que remontarse demasiasdo lejos para encontrar un ejemplo claro. Sin el aliento de los 7.112 espectadores que acudieron al último encuentro en San Pablo, ante el Real Madrid, la victoria no se habría producido.

"Ha sido importantísimo", señaló en el vestuario Bostjan Nachbar al término del encuentro frente a los madridistas. "Ha habido jugadas en las que las palmas y el apoyo de los aficionados nos ha servido para seguir y creer que podíamos ganar", añadió.

En la misma línea se expresaba Nikola Radicevic: no hay nada como un pabellón lleno para, no sólo transmitir el ánimo desde las gradas, sino para que los árbitros, por qué no, sientan la presión en el cogote de una muchedumbre pitando o criticando decisiones controvertidas.

Zan Tabak, técnico bético, así como Javier Carrasco, su asistente, han señalado en los últimos días la importancia de contar con un recinto que reme en el mismo sentido que el equipo. El mismo Tabak, que no ceja en un llamamiento a la afición cajista, no solamente bética, llegó a afirmar que habría esperado escenarios como los vividos contra el Real Madrid.

El recuento de hinchas que presenciaron ese partido elevó considerablemente la media de asistencia de la temporada, cuyo pico había sido hasta entonces el choque ante el UCAM Murcia de la novena jornada (5.121 espectadores). En total, de las cifras oficiales de concurrencia en las siete jornadas caseras disputadas hasta la fecha se extrae un promedio de 4.684 espectadores por partido.

De esa cifra cabe interpretarse que el efecto Betis no ha tenido aún el resultado deseado, ya que la asistencia media de la campaña 2015-16 al completo registró 4.704 aficionados como media, una cifra ligeramente mayor a la que figura en la actual.