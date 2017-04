"Ya nos jugamos la vida"

La ACB ha puesto en marcha la votación al Mejor Joven de la temporada. Durante años el cojunto sevillano tuvo a jugadores pugnando por esa designación, desde Satoransky y Porzingis, pasando por Hernangómez y Radicevic. Este ejercicio el club tiene en la lista a Cate y Marc García, seguramentye más por su condición de jóvenes que, desgraciadamente, por haber tenido un papel relevante, y poco tendrán que hacer ante los Doncic, Ilimane Diop, Pasecniks, Vezenkov o Abalde, entre otros.

Y eso que Marc García estaba llamado a ser uno de los jóvenes destacado este curso. Llegó a Sevilla con el trofeo de MVP del Europeo sub 20 (Finlandia) el pasado verano llevando a España hasta la medalla de oro con más de 15 puntos de media. Sin embargo, el año del escolta no ha sido como él esperaba. Se lesionó en pretemporada, se estrenó en la jornada 5 ante el Barcelona en el Palau, pero apenas ha jugado 15 encuentros sin tener continuidad con Zan Tabak. Con Alejandro Martínez ha tenido minutos en los dos encuentros y ahora reconoce que ante el cuadro azulgrana "no es un partido cualquiera" para él, pero cuando salte a la pista sólo intentará "dar el máximo y luchar por la victoria".

"Nos jugamos la vida ya en cada encuentro y tenemos que salir a darlo todo. Es uno de los grandes de la Liga y será difícil, pero hemos ganado confianza y podemos plantar cara al Barcelona, como ya hicimos frente al Real Madrid y el Valencia Basket, dos rivales de similar potencial", señaló el manresano, consciente de que la mejora debe traducirse ya en una necesaria victoria: "Necesitamos un triunfo que refrende el paso adelante del equipo. Nos quitaría mucha presión y permitiría que se viera la mejor versión del Betis. Hay que jugar con la máxima intensidad y concentrados desde el salto inicial".