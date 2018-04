Nikola Gacesa está lejos de ser una solución de emergencia como en su día fue Clay Tucker. No hay que esperar que meta la canasta salvadora para el Betis Energía Plus en la última jornada de liga (ojalá), pero sí debe ser un jugador que dé más consistencia a la defensa y al rebote a un equipo en el que hay jugadores que ni saltan por el balón.

"Soy un jugador físico y duro y vengo a luchar en cada acción por el balón", dijo el serbio en su presentación, en la que estuvo flanqueado por Fernando Moral, presidente de la sección, y Antonio Alonso, director deportivo.

Precisamente el directivo sevillano destacó la "complicada situación del equipo", motivo por el cual "se decidió hacer un último esfuerzo para paliar las carencias de la plantilla".

Las carencias de las que habla Moral son claras y las sabe todo el mundo. También los rivales. "Defensa y rebote", apuntó una vez más. Y para aportar eso a un conjunto con poca sangre el balcánico no debe acusar la falta de tiempo de adaptación a la ACB, pese a haber actuado siempre en ligas menores.

"Al baloncesto se juega igual en cualquier sitio. Estoy preparado para dar el 100% y hacer lo que diga el entrenador", dijo convencido. "Estoy muy feliz por esta oportunidad. Sé que estamos en una difícil posición, pero vengo dispuesto a darlo todo", destacó, consciente del reto, pero también de que aún hay vida.

Dispuestos a luchar hasta el final parece estar el plantel verdiblanco, "mientras las matemáticas no digan lo contrario", afirmó Moral. "El vestuario está unido y convencido de sacar esto adelante", añadió el presidente, que habló de "matices de mala suerte" al ser cuestionado por la última jugada ante del partido contra el Gran Canaria del pasado domingo, en la que Booker y Mikel Úriz fueron objeto de falta, si bien los árbitros no señalaron ninguna.

"No nos han ayudado y así se lo transmitimos al delegado de los colegiados, pero agua pasada no mueve molinos", indicó en la misma línea que Alonso: "Estamos en continuo contacto con dirección de arbitraje y conocen nuestras quejas, pero no temo por una consigna y tengo la seguridad de que en Zaragoza tendremos un arbitraje justo".

El director deportivo también se refirió a Zagorac, un jugador que no contaba para Óscar Quintana y tampoco para Javi Carrasco en su primer partido: "No tengo la más mínima duda de que nadie se tira piedras contra su propio tejado y si no juega los técnicos tendrán sus motivos. El jugador está contento en el club e implicado en el proyecto y entiende que el entrenador elige lo mejor", comentó Alonso.

De cara al duelo del domingo y con la entrada de Gacesa, Carrasco deberá hacer un descarte en un choque que es una final a vida o muerte. El último fichaje del Betis Energía Plus es consciente de ellos, pero la presión no lo asusta.

"He jugado en muchos equipos en mi carrera, aunque no partidos con algo así en juego. Pero sí otros en los que necesitábamos ganar y sé que es lo que hay que dar para lograrlo", argumentó el ala-pívot. Así pues, sólo queda que tenga ocasión de hacerlo.