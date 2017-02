El lunar de las personales

La falta personal es uno de los lunares del Betis Energía Plus en las últimas jornadas. El equipo comete demasiadas. El de Zan Tabak no sólo es el conjunto con un mayor promedio de personales por encuentro (24 en lo que va de temporada), sino que se trata de un defecto acentuado en los últimos cinco partidos, las cinco derrotas que ha hilado consecutivamente: 26,4 por choque.

La eliminación de jugadores, primera derivada de la excesiva comisión de faltas, está convirtiéndose en un mal endémico. Si frente al Manresa, segundo choque perdido de la citada serie de cinco, fue Lockett quien tuvo que salir de la cancha antes de tiempo, ante el Tenerife fue Mahalbasic -un asiduo ya- el que debió sentarse en el banquillo después de haber hecho la quinta personal. Al pívot austriaco (eliminado en seis de los diez partidos que ha jugado), ya ante el Zaragoza, lo acompañaron con cinco personales Stojanovski, Milosevic y Alfonso Sánchez. En el choque del domingo ante el Estudiantes llegaron al tope de faltas Nachbar y Stojanovski, quien es, por cierto, el jugador que lidera la clasificación de personales de toda la Liga con una media de 3,4.

Al obvio perjuicio de la expulsión de jugadores que pueden ser elementos decisivos en los últimos minutos de partido, la mayoría de las veces el tramo decisivo en choques tan igualados, se une otro factor que no puede pasarse por alto: la alta cantidad de tiros libres que acaban concediéndose debido a esas excesivas faltas personales en las que se incurre.

Los cinco últimos adversarios del Betis han dispuesto de 147 oportunidades de lanzar desde la línea de personal frente a las 98 veces con las que contó el equipo de Zan Tabak. En concreto, estos cinco equipos que han provocado las respectivas cinco derrotas anotaron, en suma, 39 puntos más que el conjunto bético: 5 puntos más sumó desde la línea de personales el Andorra, 2 el Manresa, 2 el Tenerife, 17 el Zaragoza y 13 puntos más anotó el domingo el Estudiantes.

Se trata sin duda de un lastre importante en la trayectoria de los béticos. A la hora de analizar los porqués, los jugadores coinciden mayoritariamente en la necesidad de más astucia en ciertos momentos del partido. "Cuando estamos en bonus, no podemos cometer faltas innecesarias a 20 metros de nuestra canasta. Son puntos fáciles que el rival anota sin esfuerzo. No podemos permitírnoslo. Tenemos que jugar con más cabeza", explica Nikola Radicevic, reflexión en la que abunda Trent Lockett: "Tenemos que ser más listos para no cometer faltas innecesarias. Somos un equipo agresivo y a veces suceden estas cosas".