Más nacionales y menos 'mercenarios' en LEB

El Betis Energía Plus agotó sus balas -le queda la vía judicial, aunque es complicado que un juez adopte medidas cautelares- y lo mejor que puede hacer desde hoy es asumir su situación.

Se agarró con fuerza a la ACB, como haría cualquiera, pero el tiempo ha pasado y el mercado de LEB ya se ha ido moviendo. Ahora llega de nuevo y debe saber moverse, porque habrá agentes y jugadores que se quieran aprovechar de su mayor potencial (al menos respecto a los nuevos rivales) para pedir más dinero de lo que, por ejemplo, cobraban el año pasado en otro conjunto de LEB.

Y es que para subir el club debe armar un conjunto sólido que domine en la liga y ser primero, ya que un play off es una lotería y la ACB, que un día dice una cosa y al siguiente otra, no sabe cómo serán los ascensos en el futuro: "También se ha acordado seguir las negociaciones con la Federación Española de Baloncesto sobre las condiciones para el tránsito futuro de la competición a 16 clubes", apunta el comunicado.

Esto pasa por contar con un entrenador que conozca la categoría y que debería ser presentado la semana que viene. Y jugadores con experiencia en ella como bloque, apuntalada con la calidad de algún ACB venido a menos. Pero mayoría de nacionales. La pléyade de jugadores extranjeros que les da igual jugar en un sitio que en otro, mercenarios que cambian de clubes durante una misma campaña no funcionó y el Betis Energía Plus debe cambiar el chip más pronto que tarde para que no le pille el toro.

Adaptarse a una liga como la LEB no será fácil para muchos. Y menos esta campaña, pues una vez abierta la veda de los ascensos la competitividad de muchos conjuntos será distinta a la de estos años, en los que pocos tenían opciones reales de subir por el obligado pago del canon y el FRAD.

El luto por el descenso no debería ir más allá del fin de semana en la entidad verdiblanca, pues el tiempo se le echa encima. Ahora, en la LEB, se verá si la apuesta del Betis (club) por el baloncesto es real o fue una mera pose que sirvió sólo para dividir a la afición sevillana a la canasta.