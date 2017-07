Una nueva vida con un único reto

Casi dos meses y medio después de perder ante el Unicaja en el último partido de la ACB, las palabras LEB Oro se escucharon en San Pablo de manera pública y sin tapujos. El Betis Energía Plus afronta la próxima temporada con el único objetivo del ascenso, convertido desde ya en "una obesesión", pero el descenso tendrá un precio por el recorte del presupuesto de la entidad.

Fernando Moral "Seremos el rival a batir, pero hay que apretarse el cinturón y hacer un gran esfuerzo para subir"

Entrenador "Esta semana se sabrá el nombre del técnico; tenemos muy avanzadas las gestiones con él"

El presidente, Fernando Moral, y el consejero y director de negocios del Real Betis, Ramón Alarcón, comparecieron para exponer las líneas generales del nuevo proyecto, que pasan por "volver lo antes posible a la ACB como principal meta", apuntó este último, si bien se espera que no sea "un camino de rosas". En esta línea, Moral argumentó que "por nombre" el equipo será "el rival a batir", pero nadie obvia que subir será difícil, pues con las nuevas condiciones cualquiera puede acceder a la máxima categoría y el ascenso estará más disputado: "Hay una labor adelantada, porque venimos trabajando en todos los escenarios. Llegarán hombres nuevos, guerreros para que nos devuelvan a la ACB, pues de la plantilla del año pasado sólo contamos con Alfonso Sánchez, que tiene un contrato ACB (y cláusula de salida hasta el 31 de julio) y tendremos que hablar con él. También contamos en el primer equipo con Cizmic".

El presidente también se refirió a la cabeza visible del nuevo proyecto: "Esta semana se sabrá el nombre del entrenador. Tenemos muy avanzadas las gestiones. Es cierto que hablamos con Fisac, que era una opción como otras tantas, pero creo que no va a ser el técnico del Betis. Es una posibilidad que estudiamos como una más".

En este sentido, uno de los mejor colocados es Alejandro Martínez, con quien se negocia desde este lunes tras un periodo de reflexión tomado a partir del jueves, cuando se consumó el descenso. Otro de los nombre que se han barajado es el de Andreu Casadevall, con amplia experiencia en la LEB Oro y con varios ascensos a la ACB (CB Lliria, Lucentum Alicante y Burgos en tres ocasiones). La temporada pasada fue destituido en la recta final del Básket Zaragoza. Lo que está claro es que la figura del director deportivo no será reemplazada tras la destitución de Berni y el entrenador hará de mánager en la confección de la plantilla. Ya lo hizo antes Luis Casimiro.

Ramón Alarcón "Ahora el Betis es el propietario y se pondrá lo necesario para equilibrar gastos y ser competitivos"

Cambios "La sede administrativa del club seguirá en San Pablo, pero tendremos que optimizar gastos"

En cualquier caso, independientemente del entrenador, todos son conscientes de que el Betis es uno de los favoritos al ascenso en LEB Oro, pese a que no se precisó el presupuesto con el que la entidad contará esta campaña. "El año pasado cuando llegó el Betis el presupuesto ya estaba cubierto y aportamos la marca, pero ahora somos los propietarios. Estaremos para dar el dinero que se requiera para equilibrar gastos y que el equipo sea competitivo, aunque el baloncesto debe tender a ser autosuficiente y contamos con la colaboración de CaixaBank y Energía Plus, que seguirán sin mirar la categoría en la que se esté", explicó Alarcón, que añadió: "No nos marcamos un plazo concreto para que este club sea autosuficiente. No tiene que depender de un dueño y la idea es que en años posteriores nuestra aportación tienda a cero".

Dentro del presupuesto que se proyectará no se contempla el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos que la ACB debe abonar al Betis: "Será 1,6 millones que se cobrarán a lo largo de la temporada cuando la ACB ingrese los ingresos por derechos televisivos. Pero es una partida que no pensamos tocar, porque si volvemos a la ACB hay que pagar 400.000 euros (reembolsables si se vuelve a descender) durante cuatro años".

1,6 millones, lo que el club cobrará del FRAD y que guardará para pagar el acceso a la ACB si asciende

Sin embargo, el descenso traerá costes, ya que se remodelará la cantera para "adaptarse a la nueva realidad". "Habrá un apretón en el cinturón, pero seguiremos apostando por la cantera. El conjunto júnior ya está inscrito en la Liga EBA", señaló Alarcón, cuestionado también por las sinergias con la entidad matriz: "La sede administrativa del club seguirá en San Pablo, donde se seguirá jugando, pero sí queremos que haya una mayor cercanía entre ambas estructuras. Tendremos que optimizar los gastos y puede haber algún despido".

El consejero verdiblanco adelantó que "televisar los partidos por Betis TV es una posibilidad que permitiría tener ingresos extras" y apuntó que se realizará una agresiva campaña de abonados: "Vamos a pedir que la gente no abandone el baloncesto para que el paso por el infierno pase pronto y se hará una importante reducción de precios en los abonos".