"Si el peor ataque nos hace 91 puntos..."

No es estaba nada contento Tabak tras perder en Manresa, el colista de la ACB. El resultado y, sobre todo, el cómo se produjo, mostró en la sala de prensa a un técnico enfadado con la actitud de los suyos. "Me quedo con dos momentos del partido. Primero, el inicio, al que claramente no entramos con la misma intensidad que el rival y eso no puede ser. Somos dos conjuntos con la misma necesidad de ganar y eso fue la causa principal de la derrota. Después, cuando remontamos, fallamos en nuestra ejecución ofensiva. Fue muy pobre y poco inteligente", explicó el técnico croata.

Y añadió: "Una cosa más. Cuando el peor ataque de la Liga te mete 91 puntos es que algo no hemos hecho bien". En este sentido, el preparador verdiblanco apuntó: "He jugado en Manresa 20 veces y sé cómo es esto, pero transmitírselo a jugadores que vienen aquí por primera vez es otra cosa, especialmente cuando llegas tras ganar a rivales en teoría superiores. Los jugadores no han entendido qué es jugar en Manresa. No creo que hayan salido confiados, sino que no entienden que cada equipo en esta Liga tiene su estilo de juego y que en cada cancha se juega de distinta forma. Si no lo aceptas, si no lo comprendes, estás perdido aquí", apuntó el técnico verdibanco, muy crítico con su equipo: "En todos los cuartos hemos encajado más de 20 puntos. Realizamos una defensa muy pobre y encima al final regalamos el partido con cuatro ataques seguidos mal ejecutados".

Cuestionado por un manresano como Marc García, que no jugó ni un segundo, señaló: "Tiene futuro en la ACB, pero también carencias de juego que debe mejorar".