"Estoy preparado para este reto"

Tras su salida hace algunos días de Unicaja, Antonio Herrera es uno de los candidatos que con más fuerza suenan para hacerse con el banquillo del Betis Energía Plus, tal y como avanzó este periódico en ediciones atrás. El técnico sevillano, centrado en llegar a un equipo como primer entrenador, ya estuvo en las quinielas para tomar las riendas del banquillo hispalense en anteriores temporadas, aunque las operaciones no cristalizaron. Ahora, con un proyecto de cero, las cosas pueden ser diferentes.

"Para mí sería un sueño entrenar al Betis Energía Plus. Estoy personal y profesionalmente preparado para este reto. Necesitan un proyecto ganador y puedo liderarlo", dice con firmeza el hasta hace unos días ayudante de Joan Plaza en el Martín Carpena.

"Es una categoría muy exigente. He estado ocho años, la conozco bien y cualquier partido lo puedes acabar con derrota", señala. "Lo primero que hay que plantearse es trabajar en un proyecto deportivo con dos ejes. Uno, tener una identidad propia, que es imprescindible. Es decir, no escatimar en esfuerzo de confeccionar una plantilla con experiencia en LEB. Son horas y horas de trabajo, codo con codo con el director deportivo. Esto es un punto crítico, porque los hombres están por encima de los nombres. El otro punto está vinculado con el trabajo. Hay que hacerlo más que nadie en la liga y premiar a la cantera", asevera. "Hay que buscar rendimiento no sólo a corto plazo, también a medio", añade.

"Todo tiene que partir del trabajo y la exigencia, por encima de los nombres. El factor humano es lo más importante y, dentro de ese factor, los equipos son máquinas confeccionadas para ganar. El trabajo mental es muy importante", explica Herrera.

El tránsito del Betis Energía Plus por la LEB Oro no será un camino de rosas. Para nada. Y el técnico lo sabe. "El público está muy encima, las pistas son más pequeñas y los arbitrajes, diferentes. Ésta es una competición que en los últimos años se ha abierto muchísimo. Hay un deseo de ascensos y descensos de forma habitual", avanza el preparador sevillano. "Mallorca ha expresado su deseo de estar cerca del ascenso, Palencia tiene pabellón para ello y Melilla ha mostrado su intención clara de ascender", expresó uno de los candidatos al banquillo bético.