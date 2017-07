Más próximo a la LEB Oro

El Betis Energía Plus está más cerca de consumar el descenso administrativo después de haberlo hecho durante la temporada en los parqués. Así será si finalmente el CSD concede el plácet al pacto alcanzado por la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y la Federación Española (FEB) tras varias semanas de no pocas reuniones. Así será, además, si la citada entente es ratificada el lunes en el pleno de la asamblea de la ACB... y si los tribunales no dan la razón a Fernando Moral, presidente bético, quien el día anterior volvió a insistir en acudir a la Justicia si el acuerdo definitivo menoscaba los "derechos" del club verdiblanco.

Si bien la ACB no ha ofrecido oficialmente su versión de los términos del entendimiento al que ha llegado con la FEB, sí han sido filtrados varios pormenores de las conversaciones entre los distintos organismos de representación del baloncesto nacional, aunque la ACB sostenga que restan detalles por pulirse.

El acuerdo contempla una Liga de 17 equipos y el pago fraccionado del canon de ascenso

A saber, el último acuerdo contempla una Liga de 17 equipos para, como mínimo, las dos próximas temporadas. De nuevo una competición con un número impar que deparará al final de la campaña dos ascensos y dos descensos. Se trata éste de un punto en el que han cedido los clubes que compiten en la Euroliga, pues su objetivo era que fuera solamente una temporada, la que viene, de transición hacia una Liga Endesa de 16 equipos.

Será en el verano de 2019 o de 2020, cuestión que será concretada en los días venideros, cuando haya posibilidad de un solo ascenso para pasar así a una competición de 16 equipos.

Que sean 17 y no 18 los equipos que disputen la máxima competición perjudica los intereses del Betis Energía Plus, que tenía la esperanza de que en este periodo estival subieran dos y bajara uno para mantener la categoría con la media docena y media de participantes.

El otro asunto que ha trascendido acerca del incipiente acuerdo y que no beneficia precisamente los intereses de permanencia del club bético se centra en los cómodos plazos que la ACB proporciona a los clubes que asciendan para poder abonar la cuantía del canon, ya reducido un 30 % por exigencias de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.

Si el Burgos, uno de los dos aspirantes a ascender, ya se mostraba dispuesto a afrontar los 1,6 millones, ahora será mucho más hacedero para él con el ingreso de cuatro plazos de 400.000. Y el Gipuzkoa, otrora pesimista, celebró como nadie el anunciado esbozo de pacto.