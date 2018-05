Un proyecto muy renovado

Muchas cosas cambiarán en el Betis Energía Plus de LEB Oro, que dará un giro en su planificación de los dos últimos años para mirar de nuevo a la cantera. El paso atrás de categoría permitirá apostar por los jugadores del filial, que tendrán sitio en la primera plantilla con un doble objetivo: permitir que los jóvenes talentos avancen en su formación en una competición profesional y crear esos vínculos de jugadores con cierto arraigo en la casa con los que la afición pueda identificarse como pasó con los Satoransky, Sastre, Porzingis y compañía.

El descenso a LEB Oro es un fracaso en toda regla. Tras coquetear con ello en los últimos años, salvo en la etapa de Joan Plaza y la segunda campaña con Aíto García Reneses al mando, lo cierto es que el equipo lo pasó mal. Pero el descenso debe ser una oportunidad para cambiar el modelo: empezar a ganar, de nuevo, más que perder para enganchar a una afición dividida y desencantada y convertirse de nuevo en un club formador. Andrzej Pluta debutó el año pasado en ACB, mientras que Stefan Vlahovic y Tomas Valciunas se han entrenado con regularidad este año con la primera plantilla, sin olvidar que Leo Cizmic está de vuelta, pese a no haber tenido protagonismo en el Araberri este año en LEB Oro. El equipo baraja contar con dos o tres canteranos el próximo curso.

De la actual plantilla pocos seguirán. Iván Cruz firmó por dos temporadas, Mikel Úriz un 1+1, como Franch, y Zagorac es el cuarto que tenía asegurada su vinculación en ACB. Todos tienen cortes con el descenso y el serbio no seguirá. Con los otros tres debe revisarse sus contratos para adecuarlos a la categoría, pero habría que hacerlo antes del 30 de junio.

Evidentemente en LEB Oro el nivel es más bajo y son jugadores que pueden marcar diferencias. Sólo hay que echar un ojo a las estadísticas de este curso de la competición para darse cuenta de ello, sin olvidarse de que el resto de competidores jugarán ya con una mentalidad distinta a la de estos años conscientes de que las condiciones para subir son mucho más accesibles. El ex bético Cate, que disputa los play off de ascenso con El Prat, ha acabado la fase regular de LEB Oro como el máximo reboteador de la competición con más de 8,5 rebotes por encuentro. En cuanto a bases, un ex ACB como Alvarado acabó como máximo asistente, mientras que el ex cajista Corrales fue segundo con una media de 5,5.