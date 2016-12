La recuperación del ánimo como meta

Nadie va a descubrir a estas alturas el potencial del juego del Real Madrid, pese a las derrotas que pueda sumar en la Euroliga. La máxima competición continental no puede ser en ningún caso el baremo. El equipo entrenado por Pablo Laso sufrió el jueves una derrota a domicilio contra el Estrella Roja, un traspié que sólo hará apretar más los dientes de los madridistas en San Pablo en el partido del próximo martes. Se trata de un equipo sideral, a años luz del Betis Energía Plus. Por eso, uno de los objetivos de Zan Tabak ante tamaño rival será que los suyos no mantengan la caída libre en la que andan inmersos. Encajar la tercera derrota seguida en casa el pasado domingo ante el Fuenlabrada ha dejado muy tocados a los verdiblancos.

"Anímicamente creo que esa derrota ha sido la que más nos ha afectado. Creímos que era un partido que podíamos ganar. Lo merecimos. Fue un partido que tuvimos pero que pequeños detalles lo impidieron. Pero estamos intentando que no pese demasiado; si lo hace, puede afectar al rendimiento en demasiados partidos", dijo el entrenador croata.

Tal circunstancia obliga a un proceso de recuperación anímica, a un refuerzo psicológico. Y en ésas se encuentra ahora mismo el cuerpo técnico cajista, tomándose el partido contra el Madrid como una cita balsámica, si cabe la posibilidad. "Será muy difícil ganar. Hay que buscar nuestro día bueno y ver cómo ellos se toman el partido", afirmó antes de referirse al potencial de los hombres de Pablo Laso, de quien fue asistente Tabak en la temporada 2014-15. "El Madrid no es tan fuerte como para no poder hacerse nada para luchar contra ellos. Como es habitual, trato de hacer ver a los jugadores que es un equipo asequible", declaró el técnico.

Para que el cuadro bético vuelva a creer en sus posibilidades después de los numerosos reveses sufridos durante la temporada -la lesión de Radicevic, la de Chery, la huida de Zoric...- no viene nada mal la llegada de un pívot como Mahalbasic. La aportación del pívot austriaco no solamente debe dejarse notar en los encuentros, que también, sino en el incremento del nivel de los entrenamientos.

"Me parece que es un fichaje acertado. Es una figura totalmente diferente de lo que teníamos antes y, además, se ha adaptado muy bien al grupo. Con su llegada ha subido el ritmo de los entrenamientos. Hasta ahora no he visto nada negativo en su incorporación", dijo un Tabak que, por otro lado, cree que el interior puede aportar en la versatilidad ofensiva del equipo. "La llegada de Rasid (Mahalbasic) implica un nuevo componente, un nuevo elemento del juego. Con él, podremos trabajar en ataque con un factor que antes no teníamos", señaló el preparador.

La importancia de la presencia de un pívot que asegure intimidación en defensa, rebotes y unos 10-15 puntos por partido se antoja aún más trascendente dados los numerosos problemas físicos de los que son víctimas los componentes de la plantilla del Betis Energía Plus. El último ha sido Juanjo Triguero, ausente frente al Fuenlabrada, pero que sí podrá estar disponible el martes ante el Real Madrid.

"Triguero tenía un problema físico, pero estaba dispuesto a jugar. Le dijimos que no lo hiciera. Físicamente está bien, recuperándose. Está empezando a entrenar parcialmente y creo que sí, que podrá estar ante el Real Madrid", indicó el preparador.