"Es un reto y equipo hay para lograrlo"

Troy DeVries debutó el sábado en San Pablo, menos de 24 horas después de aterrizar en Sevilla procedente de Los Ángeles con nueve puntos en 12 minutos. Este lunes realizó su segundo entrenamiento antes de ser presentado oficialmente, en un acto en el que se mostró confiado con que el equipo saldrá de la delicada situación deportiva por la que atraviesa: "Me gustan los retos y creo que este equipo puede salir de la parte baja de la clasificación", afirmó el escolta.

El estadounidense, "agradecido" por la oportunidad de volver a España, apuntó una de las recetas para intentar salir del pozo. "Lo más importante es que estemos juntos y nos ayudemos unos a otros. Mi experiencia me dice que la clave está en luchar unidos y jugar una buena defensa. Después, si compartimos la pelota en ataque y corremos encontraremos las ventajas", apuntó el nuevo escolta bético que viene de jugar en la Liga de Desarrollo norteamericana, por lo que está "muy bien físicamente", aunque aún debe "conocer a los compañeros". "En el partido cuando entraba a la pista preguntaba por qué número tenía que entrar, porque no me sabía sus nombres", afirmó DeVries, que añadió: "Hay mucha diferencia entre D-League, que es más física, y la ACB, en la que el baloncesto colectivo es más importante".

Por su parte, Berni Rodríguez, que acompañó a DeVries, apuntó que a pesar de que "los resultados no han acompañado, que es lo importante, se ha visto un cambio de actitud en el equipo". ¿Llegó tarde el relevo en el banquillo? "Actuamos siempre pensando en lo mejor para el grupo. Al final de la temporada valoraremos si tardamos demasiado o no. Hay tiempo para revertir la situación", afirmó el director deportivo antes de destacar el papel de la afición: "Estuvo inconmensurable ante el Valencia y nos ayudó mucho. Queremos sentirnos cómodos en casa y necesitamos a nuestro público más que nunca". Berni, además, no quiso justificar las derrotas en los colegiados, ya que "el equipo está penúltimo por deméritos deportivos propios, pese a que en partidos concretos sí perjudicaron al Betis".