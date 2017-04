El reto de ganar al Bilbao sea como sea

En un equipo con pocos pesos pesados en el que quien más tiempo lleva en el vestuario es Radicevic, que entre roles secundarios y lesiones no lleva más de tres temporadas en la élite, ni Triguero es un claro referente en su vuelta tras su primera etapa de cinco años en la entidad, Nachbar es una voz autorizada por su experiencia y compromiso con el club, pese a que apenas lleva dos campañas en la ciudad hispalense. Por eso que diga que un cambio de entrenador no es lo mejor a estas alturas de la campaña, que el choque con el Bilbao Básket es "importantísimo" y que confía en que al final se alcance la meta de la permanencia es, cuanto menos, para tenerlo en cuenta. Al fin y al cabo, es la palabra del capitán.

"Llega un momento en el que necesitamos dar todo lo que podemos para ganar varios encuentros y lograr el objetivo de la salvación. Estamos concentrados para afrontar estas últimas semanas dando lo máximo", indicó en Radio Marca, remarcando uno de los males que le han pasado factura al Betis este curso: "Perdimos ante el Baskonia, pero jugamos casi todo el encuentro a buen nivel. Si lo mantenemos en los próximos choques seguro que podremos ganar más encuentros. Lo importante es estar bien los 40 minutos, no sólo 35 ó 37, porque muchas veces nos pasa que dos o tres minutos malos nos cuestan la derrota", apuntó.

Ahora llega a San Pablo el Bilbao Básket y ya no hay colchón de seguridad con el descenso. "Es una cita importantísima. Es obvio que todos sabemos en qué situación nos encontramos y que necesitamos ganar sobre cualquier cosa. Nunca me vi en una situación tan complicada. Siempre jugué en equipos que luchaban por los títulos. Para mí es una experiencia nueva y un reto. No me gusta estar en esta situación, pero soy una persona positiva y miro adelante con confianza. Podemos hacer buenas cosas y alcanzar la salvación. Estoy seguro que podemos hacerlo, pero cada jugador debe dar el 120%. También los técnicos y los aficionados. Todos para llegar juntos al objetivo común", señaló el esloveno, que reforzó la situación de Zan Tabak al frente de la nave: "Sólo espero que no pase una cosa que no quiere el vestuario como es el cambio de entrenador. Afrontamos los últimos siete partidos de la temporada y somos quienes somos. Es el momento para estar lo más juntos que podamos y tener confianza: nosotros en el técnico y él en nosotros. No creo que en este momento nos ayude un cambio de entrenador".

Nachbar no mira al calendario ni a los rivales y sólo se centra en lo que "uno controla". "Las siete jornadas que faltan no son fáciles sobre el papel, pero no me fijo en el rival sino en mi equipo y en cómo puedo ayudar a mis compañeros para ganar. Es difícil saber en cuántas victorias puede estar la salvación. Depende de muchas cosas y por eso es importante centrarse en lo que uno puede controlar", explicó el ala-pívot, que pidió el apoyo de la afición durante el partido clave del próximo sábado (19:00): "Sé que en muchos partidos han pasado cosas malas, pero en esos momentos es cuando más necesitamos de los aficionados. Cuando tenemos nuestros malos minutos notamos que la gente no está con nosotros. Hay jugadores a los que les afecta esa energía negativa. Los jugadores haremos todo lo que podamos para que eso no ocurra, pero necesitamos que la afición esté con nosotros los 40 minutos. En las derrotas es cuando más necesitamos a la afición".

En este sentido, Nachbar reconoció la relevancia del choque ante el Bilbao: "Es un choque peligroso, pero que se debe ganar y haremos todo lo que podamos para ganar. Significa mucho para el futuro del baloncesto en Sevilla".