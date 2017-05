De la tardía reacción a posponer todo el trabajo

Dejó las pistas para trabajar en los despachos hace menos de un año y seguramente al Betis Energía Plus le hubiese venido como anillo al dedo tener a Berni Rodríguez en el parqué. Él vivió dos campañas también difíciles como jugador en el Baloncesto Sevilla, pero desde la dirección deportiva no fue capaz de revertir a una temporada que, pese a todo, no se comenzó mal.

"Lo intentamos todo para darle la vuelta a la situación, contratando jugadores y a un entrenador como Alejandro Martínez, pero no lo logramos", indicó antes de apuntar que una posible renovación o no del técnico "es una decisión que tendrá que tomarse más adelante". Lo mismo pasará con la plantilla. Toca compás de espera y por la tardía reacción ahora el trabajo que debería empezar para confeccionar la plantilla se retrasará.

"Tengo ganas de seguir creciendo con este proyecto y fuerzas, pero entendería que la entidad tomase cualquier decisión sobre mi cargo", indicó el malagueño, quien "necesitaría reflexionar y pensar mucho, porque resulta inexplicable haber logrado sólo dos victorias en la segunda vuelta. "Faltó cohesión en el grupo, reflexionar sobre la personalidad de los jugadores o el liderazgo del entrenador. No entiendo que un conjunto que hizo más o menos bien el trabajo en la primera parte de la temporada hiciese después lo que hizo". Sin embargo, sí que apuntó una de las posibles causas de la caída en barrena de un equipo "sin química y poco cohesionado" que se convirtió "en el peor de la segunda vuelta tras haber estado cerca de la Copa".

¿Se echó demasiado tarde a Tabak? "La decisión la tomamos cuando creímos que era el momento. Apostamos por la continuidad hasta que vimos que no había vuelta atrás. Creímos en sacar esto adelante, pero pese al buen trabajo de Alejandro Martínez, con quien sí hubo ciertos cambios, la situación y el calendario eran muy complicados".

Cuestionado sobre si la dependencia del Betis hizo que se tomaran decisiones deportivas demasiado tarde, Berni Rodríguez confirmó que la entidad heliopolitana "no retrasó ninguna de las decisiones" y que los fichajes no aportaron lo que se esperaba por distintas circunstancias. Para finalizar, Berni también dio las "gracias a una afición que se ha mantenido muy fiel hasta el final" y le pidió "perdón, porque no se mereció vivir algunos de los partidos vistos en San Pablo".