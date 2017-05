Sin voto en las mudanzas

La mala fortuna se ceba una vez más con el club sevillano. Si atrás quedaron los conflictos con el anterior patrocinio que en otros veranos martilleaban la moral de los aficionados, el consumado descenso deportivo en la actual temporada tiene consecuencias que volverán a quitarle el sueño al hincha de a pie. El azar ha querido que, justo en el momento en que la ACB se encuentra definiendo el modelo de competición para los próximos años, el Betis Energía Plus no tendrá voz ni voto en las asambleas decisorias, una vez haya concluido la campaña, es decir, cuando el play off aún en juego decida al ganador del título de la 2016-17.

La última reunión en la que la entidad verdiblanca figurará como miembro con plenos poderes será la asamblea del próximo 12 de junio. En ella, a tenor de lo señalado por el presidente de la ACB, Francisco Roca, tras la última reunión del 23 de mayo, se discutirá una primera batería de propuestas remitida por el Consejo Superior de Deportes (CSD), órgano dependiente del Gobierno que está mediando en el entuerto que la ACB y la Federación Española (FEB) han causado, por su falta de acuerdo, en la Liga de baloncesto. Pero hasta ahí. El 12 de junio será la última vez en la que los dirigentes béticos tengan potestad de decisión sobre la idoneidad de una competición de 16, 17 ó 18 equipos o, en general, de la venidera estructura de competición.

La posibilidad de que la próxima campaña sea de transición aumenta la opción de permanencia

La plaza sevillana perderá pues fuerza en medio de un intenso periodo de mudanza en el deporte de la canasta. Y todo está obligado por los cambios sucedidos en las últimas temporadas en las competiciones internacionales y a la "preocupante" -según calificó Roca- resolución dictada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que pone en entredicho el actual sistema del canon y de los fondos para el ascenso y descenso.

En estos momentos, informaron fuentes de la ACB, las conversaciones son frenéticas. Las partes implicadas -ACB, CSD y Federación de Baloncesto (FEB)- están estrujándose los sesos para intentar encontrar esa fórmula que, por un lado, propicie un modelo en el que el acceso a la Liga Endesa sea asequible para todos, y, por otro lado, que exista viabilidad económica y financiera real en los clubes que la integren. Ésas son las líneas maestras.

Al margen de si el Betis pueda o no votar en las ulteriores asambleas, sí resisten indicios ciertos de que la deseada permanencia del Betis en la máxima categoría se lleve a efecto. De un lado está la complicada situación de los clubes que pretenden ascender, más allá de que haya un canon como el vigente: ni el Gipuzkoa ni el Palencia ni el Melilla, por diversos motivos, cumplen la lista de requisitos exigidos por la norma de la ACB. Además, cada vez se hace más real la posibilidad de que los tiempos exijan una campaña de transición en la 2017-18, lo que favorecería una campaña más sin menealla.