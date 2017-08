La boya internacional Roldán firma con el Dos Hermanas

El C.W. Dos Hermanas ya cuenta con su refuerzo para el primer equipo femenino, militante en la División de Honor. Se trata de la jugadora boya internacional Raquel Roldán, barcelonesa que el próximo mes de noviembre cumplirá los 23 años y que llega procedente del C.N. Terrassa.

En la cantera del club catalán se forjó para vivir en primera persona los mayores éxitos de la entidad egarense. Allí ganó el Campeonato de España de Segunda División, llegó a la máxima categoría nacional y se proclamó en 2013 subcampeón de la Copa de la Reina. También dio el salto a la selección española.

Roldán, bronce con España en un Europeo juvenil y participante con el equipo absoluto en la Liga Mundial, se comprometió con el conjunto sevillano por una temporada. "Surgió la oportunidad después de que tomara la decisión de irme del Terrassa. Creo que, después de toda la vida en el mismo club, me vendrá muy bien este cambio de aires. Había decidido dar el paso, pero en primera instancia no sabía cuál iba a ser mi destino. Pero Dos Hermanas está desarrollando un proyecto nuevo, que incluye un nuevo entrenador y me presentó una propuesta muy atractiva", comentó la egarense, que la pasada camapaña logró 20 goles en los 18 partidos ligueros disputados.