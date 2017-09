El buen Betis no pudo revalidar su corona

El Betis Futsal defendía título en la final de la Copa de Andalucía ante el Jaén Paraíso Interior. Pero, a pesar de competir de tú a tú con un gigante de Primera División, no pudo revalidar corona por sexta ocasión.

Los pupilos de José Vidal se presentaban en la gran final con cinco bajas de importancia. Las ya sabidas de Migo, Chano, Raúl Gómez y Luis Jara, y la de Miguel, que sufrió en las semifinales ante el Atlético Mengíbar unos problemas musculares.

Sin embargo, esta situación no mermó al Betis, que presentaba una plantilla repleta de jugadores jóvenes, con una media no superior a 23 años y que compitió ante un Jaén que fue superior, pero no tanto como reflejó el marcador.

La madera fue protagonista en la primera mitad, pues tanto Campoy como David López estrellaron sendos disparos.

En el minuto 11, Chino adelantó a los suyos con un disparo desde la frontal del área. Ya en la segunda mitad, el Jaén continúo teniendo la posesión del balón y el dominio del juego ante un Betis que hacía daño a la contra, siendo Ivi su mayor estilete.

Burrito remató al larguero en el 27', antes de que Aitor, en el 32', hiciera el 2-0. Los amarillos ampliaron su ventaja después por medio de Boyis. Con el 3-0, Vidal utilizó a Ivi como portero-jugador para recortar distancias, pero ello no cambió el devenir del choque.