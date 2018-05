El entrenador del Betis Energía Plus, Javier Carrasco, se mostró muy crítico con el juego de sus jugadores a la conclusión del encuentro y pidió perdón a los aficionados. Visiblemente contrariado, Carrasco mencionó el bochorno que, como hombre de club, le supuso presenciar una paliza histórica en San Pablo.

"A mí se me cae la cara de vergüenza. Esto no puede pasar, pero ha sucedido. Hemos estado intentando transmitir a los jugadores lo importante que es esto, pero no ha salido. Me gustaría sacarle el corazón a alguno de los trabajadores del club y trasplantárselo a los jugadores", dijo después de, en una intervención inicial, pedir perdón a los aficionados cajistas: "Quiero pedir disculpas a la gente que nos apoya, no se merecen la imagen que hemos dado. Tenemos que cambiar con esfuerzo la imagen ofrecida. Lo que ha pasado no puede volver a suceder".

Carrasco comentó que, salvo en el comienzo, el equipo había "bajado los brazos". "Hemos hablado durante la semana de su defensa, pero hemos hecho lo contrario y permitido muchas canastas fáciles. El equipo no ha estado bien", declaró el técnico sevillano, quien sí recibió el apoyo de los aficionados que silbaban durante el choque.

Con respecto al encuentro de pasado mañana en la capital de España ante el Real Madrid, Carrasco no ocultó su contrariedad: "A los jugadores le hemos dicho que quien no pueda competir que sea honesto y no viaje, eso es lo que hemos dicho en el vestuario", señaló taxativo el entrenador verdiblanco.