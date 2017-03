"El cambio está en el grupo"

El domingo ante el Gran Canaria el Betis Energía Plus afronta un choque importante. Decisivo. Más allá de la festividad del partido 1.000 en la ACB, urge ganar porque la clasificación aprieta. Ante el conjunto de Luis Casimiro, que regresa a San Pablo, debutarán DeAndre Kane y Marelja, si bien Zan Tabak cree que "no vienen con una varita mágica" para darle la vuelta a la situación.

"Nuestra respuesta no está en dos jugadores. La diferencia entre ganar y perder no vendrá sólo por los fichajes. El cambio debe llegar del grupo, sobre tras una racha larga de derrotas. Es una cuestión mental, como quedó patente en el último partido, más que algo técnico, táctico o físico. En Murcia empezamos bien, entregados, ejecutando bien..., pero al primer obstáculo nos hundimos. Eso es una señal de debilidad mental. Estamos trabajando en esto, que es un problema difícil de resolver", explicó el técnico balcánico, que avisa de lo que tienen que hacer los suyos el domingo ante un conjunto como el canario: "Es un equipo completo y muy físico. Lo primero que debemos hacer es resistirnos a la dominación física que impone en la cancha. Si manejamos eso podremos llegar al final en situación de ganar, pero si no se iguala su presión, su capacidad reboteadora y velocidad, estamos fuera del encuentro".

El problema del equipo es mental, y eso es más difícil de resolver que algo táctico"

Mañana por la tarde se sabrá de qué jugador prescinde el croata, ya que tiene que elegir dos de sus tres extracomunitarios entre Kane, Lockett y Chery, si bien todo apunta al último. "Ojalá en todas las posiciones tenga ese problema. Uno se tendrá que quedar fuera y no es porque lo esté haciendo mal. Buscábamos un jugador comunitario en la posición de base durante meses, pero no hubo manera. Kane y Chery son perfiles compatibles si pudiera alinearlos, pero no podemos perder un tres alto que es nuestro mejor reboteador (Lockett) porque, además, la mayoría de rivales en la ACB tienen un alero alto".

En este sentido, el preparador bético valoró a las nuevas incorporaciones. "Kane no es sólo un anotador. En cada partido, aunque sea algo exagerado, está camino del triple-doble con seis o siete rebotes y asistencias. Está por todos lados en la cancha. Puede anotar, sí, pero no lo definiría como un anotador puro y duro. No buscábamos eso, sino un jugador que hiciera al equipo mejor en varios aspectos del juego. Para mí el grupo está siempre por delante de todos. Kane empezará a entrar en el juego poco a poco según nos permita las situaciones, ya que no podemos esperar que alguien que llegue empiece a funcionar en una semana", afirmó, antes de valorar la posible aportación de Marelja: "Nos dará velocidad y actividad defensiva. Dependiendo de qué tipo de emparejamiento tenga lo usaremos de 4ó 5. Es un jugador que nos puede ayudar sobre todo con su energía y en aportar las cosas que nos faltan sin Triguero".

Las próximas tres citas, ante el Gran Canaria, Fuenlabrada y Joventut, serán claves antes de afrontar un exigente tramo con duelos frente a Baskonia, Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona que decidirá si las tres últimas jornadas (Obradoiro, Andorra y Unicaja) son finales o trámites. "No tener ya un colchón sobre el descenso es, evidentemente, un problema. Pero no debemos pensar en los rivales ni en la clasificación, sino estar concentrados sólo en el siguiente partido. Es el único camino a seguir", apuntó el entrenador, cuestionado por los recurrentes problemas de Mahalbasic con las faltas: "Le está mermando, claro. Cuando yo llegué de la NBA tardé más de un mes en acabar un partido sin ser eliminado. Muchos clubes incluso tienen problemas para adaptarse al arbitraje europeo y después al de la ACB. Mahalbasic también tuvo dificultades de este tipo en otras ligas por utilizar las manos y es algo que tiene que mejorar. Pero no me apetece hablar de arbitraje. Eso no lo controlo".

Finalmente, sobre el choque 1.000 de la ACB Tabak mostró su particular visión: "Son casi 30 años de existencia del club. No son pocos. Mil partidos tampoco. Mucha gente dice que Sevilla no es una ciudad de baloncesto, pero permanecer en la élite todo este tiempo en una ciudad tan futbolera demuestra que el baloncesto en Sevilla está arraigado".