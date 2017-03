El choque de choques

El de hoy no es un partido al uso. Los jugadores del Betis Energía Plus que pisen hoy la cancha del Fernando Martín en busca del primer balón en el aire sabrán que, de acabar perdiendo, se habrán metido de lleno en la pelea por la permanencia, habrán colocado pie y medio fuera del banquillo a su entrenador y quedarán manchados para la historia como el equipo de las ocho derrotas consecutivas, junto a aquel malhadado dirigido por Scoth Roth hace dos temporadas. El de Fuenlabrada, en efecto, no será un partido más. Ganar es más crucial que nunca.

No es tampoco cuestión de ponerse en lo peor, algo de lo que abominan los profesionales. Para ellos, para los jugadores y los técnicos, antes de un partido sólo valen la positividad, el optimismo y el buen rollo. Sin esa predisposición, aseguran, no se puede competir con confianza, que es precisamente una de las cualidades que han dejado de transmitir quienes se visten de verdiblanco por los parqués de España. El del municipio madrileño, cuyos seguidores son conscientes de las tres victorias de ventaja sobre el equipo cajista -a uno de la disputa del play off-, será testigo de un contienda en la que el perdedor, si es el Betis, tendrá mucho que perder.

La semana ha transcurrido a pie quebrado en el cuartel general bético. Tras siete jornadas sin ganar -desde aquel partidazo en casa ante el Unicaja- el ánimo del colectivo se confunde entre las pelusas y las colillas de los aledaños de San Pablo. Ha sido una semana de terapia, revelan en el club: reuniones, charlas, sesiones grupales... El estado mental, a decir de Tabak, tampoco ha propiciado una revolución táctica y la óptima actuación del equipo, si todo sigue como en los últimos meses, dependerá de que a Radicevic lo ilumine el duende de la clarividencia, de que a Nachbar se le haya presentado un arcángel de madrugada, de que Stojanovski reciba del Mago de Oz el obsequio del valor -sus porcentajes son sobresalientes y tira demasiado poco- y de que Mahalbasic recupere el paso de baile que una vez dejó entrever.

No pueden olvidarse los nuevos, ajenos a la dinámica derrotista que han encontrado a su llegada. Kane y Marelja han vuelto a ser convocados en detrimento de Chery, que vuelve a quedarse sin sitio en el banquillo. Y es su sustituto en la posición de escolta, DeAndre Kane, en quien más esperanza tiene el club depositada para revertir el curso de una situación, no sólo clasificatoria, que se antoja dramática. Su descaro puede ser vital para insuflar de energía y fe a los suyos. No se espera tanto del nuevo interior Aleksander Marelja, acaso el milagro. En su segunda semana en Sevilla, informaba Tabak, la adaptación prosigue con normalidad, sin picos ni desfiladeros. Atonía quizá, como la del equipo.

El equipo cajista debe ordenar intensidad, que es como solía ganar. El Fuenlabrada, pese a las tres derrotas en las últimas cuatro jornadas, no es un cualquiera. Por eso serán precisas la rápida circulación del balón, las transiciones rápidas y, sobre todo, una defensa a conciencia. Para ello, sin el concurso de Triguero una semana más, las aportaciones de Kane y Lockett en el rebote cobrarán protagonismo -el rebote ofensivo es una de los fuertes del equipo madrileño-, así como la capacidad de echar el cerrojo en la zona de los interiores -sin demasiadas faltas- y la capacidad de adaptar una visión estereoscópica que proporcione las ayudas necesarias a los compañeros.

No es el Fuenlabrada un bloque de individuales. Quien fue segundo de Tabak antes de su marcha al Maccabi, Jota Cuspinera, ha erigido un equipo de verdad. Con un Hakanson algo más discreto que en su etapa cajista en la dirección, el conjunto madrileño sabe a lo que juega. Popovic y Wear atizan desde el perímetro, mientras toda la escuadra aplica los cinco sentidos en capturar esos rebotes que proporcionan segundas oportunidades. El equipo de Cuspinera intentará imponer un ritmo alto. El técnico sabe que si los de equipos de Tabak no defienden son mucho menos. Saldrá vencedor el que sepa ajustar a su interés el embrague y el freno. Al Betis le conviene en este partido de partidos.