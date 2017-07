El club tantea cambios en el organigrama

Ayer transcurrió la Asamblea General de la Federación Española de Baloncesto (FEB) sin que se produjeran novedades al respecto del futuro del Betis Energía Plus. Será el próximo día 15 cuando se resuelva al fin en que competición jugará el club verdiblanco la próxima temporada, si en la ACB o en la LEB Oro, cuyo comienzo quedó fijado para el próximo 29 de septiembre.

Sí se han producido, sin embargo, movimientos en los despachos del pabellón San Pablo. Con el objetivo de modificar el organigrama del club bético, el consejero Ramón Alarcón se ha entrevistado en las últimas semanas con varios profesionales con la intención de moldear la configuración de los diferentes departamentos relacionados con la gestión del baloncesto local.

Uno de ellos ha sido Javier Imbroda, técnico del Caja San Fernando desde 1998 a 2001 y que aupó al equipo cajista a los subcampeonatos de Liga y de Copa. No vendría el melillense para ocupar el banquillo verdiblanco, sino con una función más relacionada con la gerencia o la dirección general, en una figura próxima a la labor que en estos momentos realiza Lorenzo Serra Ferrer en el equipo bético de fútbol.

Para el banquillo ha sido sondeado Porfi Fisac, técnico del Gipuzkoa y seleccionador de Senegal. No es la primera vez que la entidad sevillana pretende al segoviano, quien ya estuvo a punto de recalar en Sevilla en 2015, después de la destitución de Scott Roth y antes de la llegada de Luis Casimiro. Fisac, no obstante, no tiene planes todavía de cambiar sus planes laborales.

Las reuniones se han ampliado a personas relacionadas con otras parcelas como Miguel Martín, responsable de curso de entrenador en la FEB, o Gabriel Cepeda, profesor de Administración de Empresas en la Hispalense.

Más movimientos se han sucedido transcurrido el 30 de junio. El Consejo de Administración bético, reunido el jueves, decidió no renovar el contrato del responsable de cantera, Benito Doblado, y no ejecutó además la cláusula por la que Berni Rodríguez podría haber abandonado la dirección deportiva en caso de descenso. Al malagueño cuenta con dos semanas de gracia, pues posiblemente sea reubicado en algún departamento, aunque su destino dependerá de si el equipo juega finalmente en la ACB o en la LEB Oro.