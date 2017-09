La copa de Tebas, en Sevilla

Desde ayer por la mañana y hasta el viernes se encuentra en Sevilla el trofeo de campeón de la Liga Santander y el de mejor jugador del campeonato de la misma. En el Palacio de Yanduri, situado en la Puerta de Jerez, está expuesto este novedoso trofeo para todo aquel aficionado que quiera inmortalizarse con él.

Las distancias entre la Federación Española y La Liga ha venido a hacerse tangible en este objeto metálico. Ahora cada entidad otorga un trofeo distinto al campeón. La copa expuesta en Sevilla es la que Javier Tebas, rector de la patronal, ha ideado. Este año estrena diseño gracias a su nuevo patrocinador.

Muchos fueron los que decidieron pasarse ayer. Los más emocionados por poder tocar y posar junto al trofeo fueron, cómo no, los más pequeños; el mero hecho de poder estar cerca de éste les llenaba el pecho de emoción. ¿Y qué equipo vaticinan que será el ganador de la Liga Santander en esta nueva temporada? ¿Y el mejor jugador del torneo?

La balanza se decanta hacia el lado del nuevo proyecto que encabeza Eduardo Berizzo. La mayoría de los jóvenes que visitaba el espectacular Palacio Yanduri creía que el cuadro sevillista, a pesar de no haber comenzado como se esperaba en este arranque ligero, remontará el bache... y se alzará campeón. Por algo esta copa está fabricada del material que se fabrican los sueños.

El siguiente favorito al título para los allí presentes era el actual campeón de Europa , el Real Madrid de Zidane. Incluso hubo un joven sevillista que "muy a su pesar" veía a los blancos campeonando de nuevo: "Yo soy del Sevilla y no me gusta nada el Madrid, pero tienen un equipazo". El tercero en discordia era el Atlético de Madrid de Griezmann y Simeone. Otros, más osados, apostaban por equipos que no suelen estar en estas quinielas, el Athletic Club o incluso el recién ascendido Girona. Por contra, parece que la salida de Neymar del Barcelona ha hecho estragos en los jóvenes, que lo descartan por completo.

En cuanto al mejor jugador de este nuevo curso, las apuestas eran más previsibles. Cristiano y Messi son los favoritos, aunque algún pequeño se atrevió a pronosticar por las jóvenes promesas de la Liga. Marcos Asensio, Isco, Sergio León o Correa son los tapados que entran en pugna buscando destronar a los reyes.

El más aventurado de todos fue un chico de algo menos de diez años. El joven quería ser futbolista y parecerse a uno de sus ídolos, Rubén Castro. Vaticinó, con más fé que otra cosa, que el veterano delantero del Betis volvería tras el parón navideño a su amado club y que además, a pesar de perderse estos primeros meses de competición, pelearía mano a mano con los colosos de Madrid y Barcelona por el ansiado Pichichi de la competición.