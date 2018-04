Con corazón y cabeza

Todo o nada en Zaragoza. Vida o muerte en el Príncipe Felipe. Son las opciones del Betis Energía Plus en su duelo contra el Tecnyconta Zaragoza, un rival directo por la salvación contra el que sólo vale ganar para estirar el sueño de la permanencia. Una derrota condenaría, virtualmente, al conjunto sevillano, en puestos de descenso desde el segundo encuentro de liga y que en la jornada 30 sigue peleando por no perder la categoría. Hay dos puestos en juego y parece que ya sólo quedan tres conjuntos en litigio, ya que el Burgos, merced a sus dos triunfos frente a los béticos, y la Penya, con una increíble racha de cinco victorias en los últimos seis encuentros (iniciada una semana después de que sus accionistas decidiesen no disolver el club), están prácticamente fuera de peligro.

El que peor lo tiene es el cuadro hispalense, perdedor en cualquier doble empate a expensas de lo que ocurra este mediodía en la capital aragonesa, ya que en la primera vuelta la tropa verdiblanca, dirigida entonces por Óscar Quintana, ganó por tres puntos un partido que parecía perdido cuando estaba 16 abajo. Pero el reto no es sólo salvar el average. De nada le serviría al Betis perder de uno o dos puntos. Cuando restan cinco partidos para echar el cierre al campeonato, y con un duelo ante el Baskonia y la visita al Real Madrid en el horizonte, todo pasa por ganar al Zaragoza, el Obradoiro (a domicilio) y al Iberostar Tenerife (en casa)..., y soñar.

3Puntos. Es la diferencia por la que ganó el Betis en la primera vuelta remontando 16 puntos

Para soñar, primero, hay que darse un baño de realidad y bajar al barro para medirse con un Zaragoza que ha tirado de talonario para evitar el descenso. Con los recién fichados Milko Bjelica y Dylan Ennis, procedentes del Estrella Roja de Euroliga, y que ya debutaron la semana pasada además de Xavi Rey, que llegó poco antes, el reto será frenar a Gary Neal, anotador compulsivo de quien depende buena parte de las opciones de los de Pep Cargol, que apostó en Murcia por mantener en pista a un quinteto base (los cuatro nombrados más Bellas) más de media hora. Estos cinco jugadores estuvieron todos más de 30 minutos cada uno (solo Dragovic jugó más de 10 del resto de la plantilla) y podría repetir esa filosofía ante un Betis de Javi Carrasco que apuesta por todo lo contrario, ahora además con una pieza más como Nikola Gacesa, que debutará en lugar de un Zagorac que es el descartado. Lo que está claro es que algo pasa con el serbio.

En un duelo con tanto en juego mantener la cabeza fría será fundamental. Atacar y defender con inteligencia, impedir grandes parciales del rival y llegar vivo hasta el final, cuando los nervios entran en juego. Es el guión que todo el mundo tiene en su mente, pues parece difícil que alguno de los equipos sea capaz de romper antes el marcador. Y estos finales habrá que ver cómo se mueven dos entrenadores que esta campaña se han estrado en la ACB tomando el relevo en los banquillos de otros técnicos como medida de urgencia.

Frenar a Neal, dice Carrasco, no debe ser una obsesión, aunque por las manos del escolta norteamericano pasan la mayoría de los ataques de los maños. Ahora cuenta con otras opciones por dentro, como un Xavi Rey acostumbrado a fajarse bajo los aros y un Milko Bjelica que sabe jugar bien de espalda, por lo que los interiores verdiblancos tendrán trabajo extra atrás, que se suma a la eterna misión de cerrar el rebote y no conceder segundas opciones al rival. Esa rémora bética le ha costado ya muchas derrotas y caer de nuevo en el mismo error significaría poner pie y medio en la LEB Oro.

Especial importancia puede tener Schilb en ataque. Cargol no cuenta con un alero de referencia y sólo Barreiro es un tres puro. La jornada pasada Neal hizo de alero, con Ennis, que es base, escoltando a Bellas en la dirección, por lo que Schilb debe intentar imponer su físico para sacar cierta ventaja. Al igual que Booker en su emparejamiento con un Bellas menos anotador, aunque con más capacidad para controlar el juego que el estadounidense.

Carrasco tendrá una bala nueva en la recámara con Gacesa, última incorporación de un Betis que no apostó por un gran nombre en el mercado para reforzarse, al contrario que el Zaragoza. El serbio debutará en una gran liga a sus 30 años y sin margen para el error. Se las verá con Bjeliça y Dragovic, relegado a un papel secundario tras la llegada del primero, con la misión de cerrar el rebote y darle efectivos relevos a Kelly, más allá de un Iván Cruz que no ha entendido aún que su rol debe ser más fajarse por dentro que tirar triples. Oriola en su día lo entendió pronto. El madrileño puede que lo haga ya el próximo curso en la LEB Oro, en la que brilló la pasada campaña.

Lo de Zaragoza es como una final para el Betis y si le queda orgullo deberá sacarlo ya. Es ahora o nunca. Todo o nada para un equipo que necesita jugar con mucho corazón..., y cabeza.