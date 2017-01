"No creo que exista relajación"

Después de superar con nota un tramo difícil de la temporada, en el que sacó adelante los partidos ante el Real Madrid, el Bilbao y el Unicaja, el Betis Energía Plus se dio de bruces contra la realidad al caer frente al Andorra y, especialmente, el Manresa, ofreciendo una pobre imagen en ambos partidos. En los dos estuvo abajo en el marcador por más de 20 puntos y, aunque llegó a meterse en los encuentros, no dio la sensación de equipo sólido mostrada anteriormente.

Eso es lo que quiere recuperar Zan Tabak en el choque de mañana ante el Iberostar Tenerife, revelación esta campaña en la Liga Endesa. "Tenemos que volver a jugar como antes de estas últimas derrotas. No hablo de ganar o perder, sino de jugar con la misma entrega y mentalidad que el mes pasado", indicó el técnico verdiblanco, consciente de que sus jugadores "no entraron desde el principio en esos partidos con la adecuada mentalidad para competir". El entrenador balcánico tiene claro que el mal inicio en ambas citas fue una losa para los suyos, ya que "tener que remontar es un gasto mental y físico". En este sentido, esta semana ha hecho hincapié a sus jugadores en salir concentrados desde el inicio y en "ser más contundentes", especialmente en defensa. "Le pido a mi equipo que defienda porque jugando a muchos puntos nos quedamos cortos. Hay que buscar un buen balance entre ataque y defensa. El secreto no es la táctica, el secreto es la preparación mental porque muchos de mis jugadores no están preparados para defender a ese nivel todo el partido. Es muy difícil mantener el ritmo de hace un mes. Para eso, todo el mundo tiene que estar a tope", agregó.

Y es que Tabak reconoció que algunos de sus pupilos no están pasando por su mejor momento. "Igual que un equipo tiene altibajos también los tienen los jugadores. Hay dos o tres que son muy importantes para nosotros que están ahora en un punto bajo, así que espero que pronto vuelvan a competir como antes, porque necesitamos que todos están a su máximo rendimiento".

Para plantar cara al Iberostar Tenerife, segundo en la Liga Endesa, el preparador croata necesitará que todos rindan a su mejor nivel, ya que los rivales han aprendido a defender a Mahalbasic con más ayudas y "ya no es un factor sorpresa".

"El Iberostar Tenerife anota con facilidad y es el equipo que menos puntos recibe en la ACB. Esto te dice dos cosas: que es un conjunto muy sólido atrás y que no se precipita en ataque. Es una de las sorpresas en la Liga por méritos propios y tiene una plantilla mejor que la nuestra y más larga que le permite no acusar las bajas por lesión (Beirán y Richotti), así que por eso me preocupo sólo de mi equipo. De corregir los errores de los últimos partidos para volver a ser más nosotros, más el Betis del mes pasado que el de los últimos partidos", explicó Tabak, quien no piensa que tras la racha victoriosa sus jugadores se relajasen: "No creo que haya pasado eso. Hasta que la permanencia no esté asegurada aquí no se puede relajar nadie".

Cuestionado sobre la posibilidad de que Balvin, sobre quien el Betis mantiene sus derechos en la ACB, recalase en Estudiantes, afirmó: "No me hace gracia la idea de reforzar a un rival, pero entiendo que es una decisión de club con implicaciones de otros aspectos más allá de los deportivos".