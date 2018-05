La cuenta atrás al descenso se acelera

La Euroliga manda en el baloncesto europeo. Es una evidencia que esta campaña ha quedado patente con las ventanas FIBA y ahora puede adelantar el descenso del Betis Energía Plus, condenado salvo milagro de proporciones bíblicas. Y es que el encuentro programado para la penúltima jornada ante el Real Madrid coincide en el fin de semana de la Final Four que los de Pablo Laso disputan en Belgrado, del 18 al 20 de mayo, por lo que el choque no tiene horario aún. Sin embargo, con jornada el 24 de mayo, la última, con el club blanco no dispuesto a jugar días antes de la cita continental y la ocupación del Wizink Center, todo hace indicar que el conjunto verdiblanco disputará tres partidos en siete días, desde este domingo al próximo sábado, en los que se certificará la pérdida de la categoría.

La situación para el cuadro sevillano, prácticamente desahuciado, hubiese sido la misma aun jugándose la vida de haber ganado los dos últimos encuentros resueltos en contra casi en un cara y cruz, lo que hubiese sido más hiriente. Lo normal será, por tanto, que este domingo reciba al Baskonia, el miércoles 9 de mayo juegue ante el Real Madrid y el sábado visite al Obradoiro. ¿Alguien se imagina algo así con opciones de permanencia? Pues sí, porque todo sería igual porque manda el calendario de la Euroliga aunque un equipo ACB se juegue la permanencia, que probablemente no será el caso.

El descenso apenas se compensa con la cuarta parte de lo que recibió el Gipuzkoa hace dos años

De esta forma, el descenso podría ser matemático el miércoles que viene y a partir de entonces el único reto sería evitar el farolillo rojo, por lo que pueda pasar, aunque con la supresión del canon todo hace indicar que subirán dos equipos esta campaña desde la LEB Oro. El Prat, segundo en la fase regular, y el Manresa, con el recién fichado Diego Ocampo para los play off que arrancan el viernes, son los favoritos para llevarse el puesto de acompañante del Breogán a la ACB, aunque todo puede pasar, sobre todo viendo los resultados de la última jornada en la que los manresanos perdieron en casa frente al Lleida, que salvó así la categoría, y El Prat de Saúl Blanco y Cate cayó también en su visita al filial azulgrana, que logró la permanencia con esa victoria.

En cualquier caso, en el club hispalense ya se trabaja en el modelo de LEB, en el que el presupuesto se reducirá drásticamente y será determinante la apuesta que haga el Betis por subir en una LEB Oro cada vez más competida ante la posibilidad real de ascensos. Eso sí, el Betis Energía Plus no recuperará los cerca de dos millones (alrededor de 1,8) que cobró el Gipuzkoa cuando bajó hace dos años del fondo de ascensos y descensos, sino que la eliminación del canon por el "valor de participación" hará que apenas ingrese 400.000 por año (en cuatro años) mientras no suba, una cantidad que deberá abonar en caso de ascenso. Hasta en el año de bajar se ha equivocado la entidad hispalense.

gacesa se fractura la nariz. El pívot Nikola Gacesa sufrió ayer una fractura de los huesos propios de la nariz sin desplazamiento por un golpe fortuito en el entrenamiento. El serbio permanecerá en observación y es duda para el encuentro ante el Baskonia.