La cuesta de los minutos finales

El ritmo alto que propone el equipo cajista en el transcurso de los partidos, unido a una cierta inseguridad que atenaza las mentes y las piernas, vino a decir Nachbar, pueden estar entre los causantes de los discretos finales. "Hacemos un baloncesto de alto ritmo y no es que lleguemos cansados a los finales, pero sí lo hacemos con menos energía. También creo que pecamos de nerviosismo. Debemos creer más en nuestras posibilidades. Cometemos errores defensivos y ofensivos que no podemos permitirnos. Durante estos días de descanso tenemos que seguir hablando sobre la cuestión y mejorar", dice Nachbar. "Es el momento de la verdad en la competición", reconoce. Ya no hay margen de error.

Para Bostjan Nachbar, una de las voces autorizadas de la plantilla, el aparente desfallecimiento que se repite en los últimos tramos de los encuentros está causado principalmente a un motivo físico y a otro mental: "Nuestro problema es acabar los partidos. Si bien es verdad que no hemos jugado perfectos en los últimos cinco partidos, sí lo hemos hecho bien y tuvimos oportunidades de ganar. El problema es que al final no tenemos ni la energía ni la paciencia para acabar tomando las mejores decisiones o buscando las soluciones adecuadas", explicó el capitán del Betis, que está entre quienes piensa que no sólo hay que hacer "buenos partidos sino ganar. Al final es lo que se recuerda", dijo el ala-pívot esloveno en Radio Marca.

Mañana, un choque amistoso en Puertollano ante el Zaragoza

No ha bajado Zan Tabak el ritmo de trabajo pese a que el Betis Energía Plus no dispute este fin de semana la Copa del Rey. Para empezar, como señaló Nachbar en Radio Marca, ayer y hoy se suceden sendas sesiones dobles de entrenamiento. Y mañana el conjunto verdiblanco se enfrentará en Puertollano (Ciudad Real) al Tecnyconta Zaragoza, otro que no se clasificó para la competición copera que se celebra en Vitoria. Se trata de un partido de entrenamiento a puerta cerrada para aprovechar el parón en la Liga. Nachbar, que se declara contrario a los parones, cree que no hay tiempo para mirar atrás y espera poder no sólo "corregir los errores" sino abundar en las virtudes del equipo, que las hay, para recuperar anímicamente a la plantilla. "Tabak busca siempre las soluciones. No vamos a perder un día en empezar a buscar la mejoría", dijo.