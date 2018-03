Mucho que decidir por arriba... y por abajo

Muchas de las opciones de play off y las de permanencia se ponen en juego a lo largo de los encuentros adelantados a la jornada de hoy sábado. Cinco encuentros con equipos sevillanos implicados que todavía tienen mucho que decir en esta fase final de campeonato.

Por arriba, la Lebrijana, el Sevilla C y Gerena, estos dos en menor medida, se juegan sus opciones de alcanzar los puestos de play off. Los primeros visitan al Arcos, que acumula cinco encuentros sin ganar (cuatro derrotas y un empate) para intentar recortar los cuatro puntos que tienen de desventaja con la zona alta. El tener un partido aplazado frente al Atlético Onubense, que debe disputarse la próxima semana, juega a su favor.

Por su parte, más complicada tiene la empresa el Sevilla C. Seis puntos es una cantidad recortable calculadora en mano, aunque la trayectoria que dibuja el equipo de Paco Gallardo no es la mejor. Son nueve los partidos consecutivos en los que el segundo filial sevillista no logra el triunfo, y las opciones de dar la campanada se desvanecen algo más cada jornada que pasa.

Por la zona baja la cosa también está prieta. Mucho. Si bien es cierto que el Utrera, pese a los cinco puntos de ventaja con el descenso no debe relajarse todavía, la presión volverá a vivirla un Castilleja que podría abandonar el farolillo rojo y el descenso este fin de semana.

Los de Miguel Ángel Montoya han tropezado en sus dos últimos compromisos y confían en que el apoyo de su público lo lleve en volandas a dar un paso importante por la permanencia ante el Atlético Onubense. Por su parte, el Castilleja venció ante el Xerez el pasado fin de semana y, ante el Ceuta, segundo clasificado, intentará dar la campanada de encadenar su segunda victoria seguida. La salvación bien lo merece.