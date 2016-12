Si es al decimoséptimo...

Uno echa números y, como poco, al Betis Energía Plus le falta dos triunfos en casa. Los que volaron ante el Manresa y el Fuenlabrada. Dos tropiezos ajustados, pero derrotas, que duelen. Eso sí, quizá alguno de los triunfos a domicilio, ante el Estudiantes o el Joventut, también fueron inesperados, por lo que las cuentas de la abuela sirven de poco en una ACB en la que salvo cinco o seis equipos que están a un escalón muy superior tanto deportiva como económicamente, cualquiera puede ganar a cualquiera. Pero esta noche visita San Pablo uno de esos conjuntos que están a otro nivel. Quizá el que más alto está dentro de ese grupo privilegiado. Un Real Madrid que domina en la Liga casi al ralentí para centrarse en la Euroliga.

Sólo por esa vía podrían los pupilos de Zan Tabak meterle mano, o al menos hacerle sudar, al plantel de estrellas que dirige Pablo Laso. Porque para ganar al Madrid uno debe tener un día inspirado, de esos que sale todo, y que al equipo blanco no le salga de nada. Que le coja tirria al partido.

No ha pasado eso en los 16 enfrentamientos previos entre ambos. Desde que el Cajasol de Joan Plaza se impusiese en la capital de España en el primer partido de los play off de la temporada 2009-2010, todos los duelos han acabado con victoria para los blancos. Y de todos los colores: sonrojantes, competidas y ajustadas.

Puede que a la decimoséptima sea la vencida. Para ello lo primero es que el Betis de Tabak haga su mejor baloncesto. Defensa, esa filosofía que el técnico quiere implantar en su equipo pero que no cuaja, y a correr al contragolpe. Es fácil decirlo, pero complicado para uno de los conjuntos que más puntos encajan en la Liga y que encima recibe al máximo anotador de la competición. Sin embargo, Laso viaja hoy mismo con las dudas de Doncic y Maciulis. El primero sufrió en Belgrado la pasada semana una torcedura de tobillo, sin que llegara a mayores, pero tras el viaje a Eslovenia para celebrar la Nochebuena y Navidad con su familia no se incorporó al trabajo de grupo y estuvo en manos de los fisioterapeutas. El lituano sí se perdió ese último choque ante el Estrella Roja por unas molestias en la parte posterior de la rodilla. No es nada grave, pero no se quiere forzar al jugador para minimizar el riesgo de una recaída. De hecho, la idea es que ninguno arriesgue ya que el jueves el Real Madrid debe jugar en Estambul ante el Anadolu Efes.

Tampoco estuvo en la capital serbia Rudy Fernández por el nacimiento de su primer hijo, aunque sí debería jugar ante los pupilos de un Tabak que fue asistente de Laso en la 2014-2015, una de las mejores campañas del club blanco en la que lograron todos los títulos en juego posibles: Supercopa Endesa, Copa del Rey, Euroliga y Liga Endesa.

No hay una clave para frenar a este poderoso Madrid. Más que mérito del propio Betis, debería ser demérito del rival, pero sí que hay un par de puntos a tener en cuenta. El primero, tratar de limitar la aportación de los pívots visitantes. Un potente juego interior con muchas alternativas ante el que Mahalbasic, referencia bética, deberá de cuidarse de meter la mano para no cargarse pronto de faltas sin que mengüe su actividad defensiva, claro.

El segundo, morder a los exteriores blancos. El Madrid es el conjunto con mejor porcentaje en triples de la ACB. Su efectividad es del 41,1% (125/304) y es el segundo equipo que más lanzar desde más allá de la línea de los 6,75 metros. Sin embargo, en la Euroliga su porcentaje de acierto baja 35,6% (133/373), una cifra que sigue siendo alta (35,9% tiene el Betis en ACB) porque ha combinado partidos de una gran efectividad con otros en los que el aro parecía achicarse: 8/27 frente al Estrella Roja (con 0/6 de Llull y 0/5 de Carroll); 6/26 con el Darussafaka (1/6 de Rudy Fernández, 0/5 de Nocioni y 0/4 de Carroll); 8/31 con el CSKA (3/11 para Llull y 2/6 de Rudy Fernández) o 4/17 contra el Baskonia (0/4 de Llull y 0/7 de Rudy Fernández). En cuatro de sus cinco derrotas en Euroliga su porcentaje de efectividad no llegó al 30%, por lo que todo pasa por la defensa para que a la decimoséptima sea la vencida.