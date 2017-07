En defensa del ciclismo andaluz

Este fin de semana se disputará la duodécima edición de la Vuelta a Sevilla. Tendrá una duración de dos días, en los que se disputarán dos etapas: la XV Clásica de Santa Ana y la XVII Clásica velá de Triana.

El sábado se celebrará la Clásica de Santa Ana, etapa que tiene su salida y meta en Dos Hermanas, mientras que el domingo se disputará la Clásica Velá de Triana, que "conserva el trazado que se recuperó el año pasado", que comenzará y finalizará en las calles de la capital hispalense.

La carrera ha estado abanderada desde sus inicios por el ex ciclista Antonio Gómez del Moral, quien comentó en la presentación del evento que piensa "cambiar el recorrido de la prueba de Dos Hermanas" en los años venideros y que "quiere añadir unos 20 kilómetros" a la etapa que recorre Sevilla, "porque se hace algo corta", entendible por la época del año en la que se celebra.

Esta nueva edición traerá como principal novedad el cambio de ubicación de la salida y llegada de la segunda etapa. La Plaza del Altozano se sustituirá por la avenida Carlos III. "Su amplitud hará que se vea un sprint final de infarto", puntualizó David Guevara, delegado de Deportes de Sevilla.

Este año el pelotón estará formado por unos 130 ciclistas, pertenecientes a 15 equipos de todas partes de España e incluso el extranjero. El equipo portugués CD José María Nicolau pondrá la nota internacional a esta carrera a la que, como comentaba Manuel Rodríguez, presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, "vienen los mejores corredores del circuito, aquellos que pasarán a profesionales".

La Challenge Vuelta a la Provincia de Sevilla es una carrera "destinada a los mejores ciclistas élite y sub 23 del país, categoría antesala del profesionalismo" y "buque insignia no sólo a nivel andaluz sino también nacional", por eso hay que hacerla crecer cada año, y conseguir aumentar su prestigio. Porque, como comentó el organizador de la carrera desde sus inicios, Antonio Gómez del Moral, "el ciclismo no puede dejar de venir a Sevilla" y esta carrera es el punto perfecto de unión entre la ciudadanía sevillana y el deporte de las dos ruedas.