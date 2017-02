El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que la denominación Biri "no está asociada con grupos violentos" después de que la Comisión Estatal contra la Violencia prohibiese la entrada de cualquier distintivo con dicha terminología al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. "No he sido Biri", ha dicho el ministro, reconocido sevillista. "Ahí está la confusión de Biris Norte y Biris. Lo que hay que hacer es aclarar las cosas y en todo caso asumir hasta que se vayan erradicando todo tipo de violencia e insultos. Yo creo que la afición de Sevilla no tiene que demostrar que es una afición respetuosa que anima a sus colores, que pone mucha pasión, y no ha habido problemas... y exactamente igual que la del Sevilla es la afición del Betis también, le ponen mucha pasión, mucho colorido, hay mucha guasa, pero no son aficiones violentas, y aquellos que son violentos es a los que hay que prohibirle la entrada", ha explicado Zoidoen declaraciones al programa El Partidazo de la Cadena Cope.

"Soy sevillista de carné, quiero ir al campo a disfrutar con el colorido de la afición y quiero ir tranquilo con mis hijos sin que haya actitudes violentas", ha añadido.

Así las cosas, el ministro apuesta por "recuperar el buen ambiente entre todos, apoyar al consejo de administración, que está dando muestras de que quiere erradicar la violencia y los insultos en nuestro estadio". "Lo que pido es respeto a las aficiones y también a los propios jugadores, que todo el mundo comprenda que es un juego de alta competición, pero a la pasión que le ponen los aficionados, también tienen que corresponderles con respeto los propios jugadores", subraya.

El ministro también fue preguntado por el gesto de Sergio Ramos en la visita al Pizjuán después de meter el penalti en la Copa del Rey. "No entiendo el gesto de Ramos como una provocación", ha indicado Zoido, al que tampoco le agradó. "No me gustó. Creo que era innecesario", ha apostillado.

Sobre el caso Zozulya, el ministro del Interior ha subrayado que debe haber "tolerancia cero" con ciertas actitudes. "Quiero recalcar la tolerancia cero con cualquier tipo de actitudes que tengan carácter racista, xenófobo, o las faltas de respeto en los propios estadios. Yo creo que el deporte tiene que ser una fiesta, un espectáculo. "Lo importante es ir al fútbol y estar seguro", sentenciaba sobre el tema. También se ha referido Zoido a la querella criminal anunciada por el presidente de la Liga, Javier Tebas, contra 17 ultras del Rayo Vallecano."Yo creo que lo que hay que hacer es respaldar a las aficiones, respaldar a los clubes, pero, desde luego, rechazar estas actitudes que están teniendo algunos que son denominados ultras, porque creo que causan un perjuicio enorme al fútbol, al deporte en general y también a las aficiones", afirma.