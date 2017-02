"Las derrotas así son un golpe duro"

El enfado de Zan Tabak en la rueda de prensa de la semana pasada tras perder en Zaragoza dio paso a un Tabak resignado por otra derrota, la quinta consecutiva, en otro partido más "decidido por detalles".

"Ha sido un encuentro muy igualado con distintas partes en el juego en las que los equipos tuvieron mejores y peores momentos. Se ha decidido por detalles. Al final ellos tomaron mejores decisiones y nosotros fallamos tiros fáciles bajo canasta. Ante equipos de una calidad parecida siempre la diferencia es poca", indicó el balcánico. ¿Pero qué detalles fueron esta vez?: "No son siempre los mismos. En Zaragoza fue la defensa; en este choque por momentos fue el ataque. Debo ver repetido el encuentro para analizarlo con profundidad".

Cuestionado por el arbitraje, quiso zanjar el tema, aunque durante el partido se mostró bastante enfadado. "No vamos a hablar de los colegiados. Esto puede irse a no sé dónde si no tomo otra postura", señaló el croata, incapaz de dar una respuesta clara a por qué ante el Zaragoza el equipo movió bien la pelota y ante el Estudiantes el individualismo primó por encima de todo: "Son contrarios distintos y defensas distintas que ayudan más o menos", indicó Tabak, para quien esta racha de derrotas es distinta a la de cuatro que encajó mediada la primera vuelta. "Ahora estamos mejor. En la otra racha perdimos partidos por 20 puntos y ahora estamos siempre en los partidos". Sobre cómo afronta ahora el Betis el parón copero afirmó: "Todas las derrotas por poco son un golpe duro. No es sólo ahora el parón de Copa, sino después la jornada de descanso."