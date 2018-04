El descenso del Castilleja ya es virtual

El Castilleja dio un gran paso hacia la División de Honor después de caer goleado en su visita al Sevilla C. El equipo de José Antonio Granja tiene complicada la salvación, prácticamente imposible, y por eso su descenso es virtual. Seis puntos restan de competición y son exactamente esos mismos los que separan a los aljarafeños de los puestos de salvación. Arcos y Espeleño son los dos rivales que le restan al equipo alixeño, aunque deberá estar atento a lo que ocurra en otros estadios para ver si se es capaz de lograr la machada.

El encuentro tuvo poca historia y un solo dominador: el Sevilla C. No pudo tener una mejor despedida Paco Gallardo del segundo filial hispalense, una imporante goleada. El técnico sevillano, así como Carlos Marchena, pasa a formar parte de la nómina de ayudantes de Joaquín Caparrós en el primer equipo y su sucesor se conocerá a lo largo de la jornada de hoy.

El filial rojiblanco mandó desde el primer minuto de partido y ya logró marcharse al descanso con una renta de dos goles (2-0). Cera, a los diez minutos, y Pejiño, a tres del descanso, adelantaron al conjunto sevillista.

La segunda mitad, pese a la garra del Castilleja, también se tiñó de blanquirroja. Un doblete de Luis García en apenas tres minutos, el primero de los goles, de penalti, sentenció el partido y hundió, algo más si cabe, al conjunto aljarafeño, colista de la clasificación con 34 puntos.

La victoria del Sevilla C da alas al equipo de cara al tramo final de competición y el equipo, a falta de dos partidos para el término de la campaña, apurará sus opciones de colarse en los play off, aunque no pueda ascender.