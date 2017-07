Las diferencias más escasas en medio siglo

Pese a la sensación de dominio sobre la carrera y la garantía de que, entre los candidatos al título, es el más fuerte en la contrarreloj de 22,5 kilómetros de Marsella que esculpirá la general definitiva, Chris Froome no ha sido el de otros años.

El ganador de las dos últimas ediciones, que persigue ganar su cuarto Tour, tiene una renta de 23 segundos sobre el francés Romain Bardet y 29 con respecto al colombiano Rigoberto Urán.

En el Tour con las menores diferencias en medio siglo a dos días del paseo de los Campos Elíseos, el líder del Sky debe imponer su superioridad en la contrarreloj, pero su victoria no ha sido aplastante. "Domina pero no apabulla como en el pasado", resume el ex ciclista Laurent Jalabert, poniendo palabras al sentimiento que domina a la caravana, que no ve a un Froome tan fuerte. "¿Qué pasaría si no hubiera una contrarreloj?", se pregunta Jean-François Bernard. Medio minuto es una distancia pequeña en una carrera de más de 3.500 kilómetros.

Froome está a un paso de ganar el Tour sin haber ganado una etapa, algo que sólo ha sucedido en cinco ocasiones en la historia de la carrera. Si los especialistas en la contrarreloj lo superan mañana, el británico se convertirá en el primero en hacerlo desde el español Óscar Pereiro en 2006. Pero el español ganó tras la descalificación del estadounidense Floyd Landis por dopaje.

El último ciclista que subió al escalón más alto de los Campos Elíseos sin haber ganado una etapa fue el estadounidense Greg Lemond en 1990.

Y ayer lo intentó, pero también reconoció que le resultó imposible dejar a Bardet y a Urán en las rampas del Izoard, lo que demuestra que no es tan superior a ellos en las cotas. Froome no ha sacado a relucir el dominio del pasado y eso deja una impronta extraña en el pelotón.

Sin embargo, tanto él como su equipo afrontan la situación con serenidad y niegan que las bajas diferencias respondan a una debilidad de su líder. "Estoy muy fuerte, he superado los Alpes mejor que en ninguna otra ocasión. Estoy satisfecho de cómo va todo, el equipo me está ayudando a controlar la situación", señaló el británico.

Nicolas Portal, su director deportivo, descarta toda inquietud en el seno del Sky. "Froome está, como poco, tan fuerte como el año pasado. Sólo que este Tour ha tenido menos terreno para marcar diferencias que en ediciones anteriores", asegura el preparador francés.